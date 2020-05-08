Bursa’da kumar oynatılan kıraathaneye zabıtadan baskın

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi’nde kaçak olarak kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında işyeri mühürlenirken, kumar oynayan kişilere yüklü miktarda cezai işlem uygulandı.

Gelen bir ihbarı değerlendiren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu tespit etti. Operasyon için Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile harekete geçen zabıta ekipleri, kaçak olarak kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın yaptı. Gece yarısı gerçekleştirdikleri operasyonda kumar oynayanları suçüstü yakalayan ekipler, çok sayıda oyun kağıdı, para ve pulları ele geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından işyeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilirken, kıraathane de mühürlendi. Polis ekipleri ise işyeri sahibi ve içeride kumar oynayan kişilere idari para cezası kesti.

Zabıta ekipleri yaptıkları açıklamada, “Korona virüsü salgını nedeniyle yasağa her anlamda uyulması konusunda Bursa’mız için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Takip ve denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

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