(Özel) Bu davulcu çok farklı... Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor Vatandaşlar bu davulcunun gelmesini balkonlarında bekliyor "Bahşiş" engel olamadı davuluna gönüllü olarak vuruyor Çocukluğundan beri vatandaşları davulla sahura uyandırıyordu korona da engel olamadı

Bursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.

Korona virüs pandemisi sebebiyle ev ev dolaşarak bahşiş toplamaları yasaklanan Ramazan davulcularının durumu yerel belediyelere bırakılırken, Bursa’nın Kestel ilçesinde çocukluğundan beri davul çalan ve her sene Kestellileri sahura uyandıran Mehmet Coşkun, vatandaşların mağdur olmaması için tekrar sokaklara çıktı. Hiç bir ücret almadan gönüllü olarak gece vakti sokaklara çıkan ve Osmanlı Dönemi'nden beri gelenek haline gelen davulculuğu unutturmayan genç, eline aldığı davuluyla sokak sokak dolaşıyor.

Kestellileri Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldıran genç adeta sokakta mini konser veriyor. Bu gönüllü davulcuyu ise vatandaşlar balkonlarında bekliyor. Mahalledeki vatandaşlar davulcunun yollarını balkonlara çıkarak bekliyor. Kendine özgü bir tarzıyla adeta mini bir Bülent Ersoy konseri veren davulcuyu, her gece dinlemek isteyen vatandaşlar, saat 24.00'dan itibaren balkonlara çıkarak davulcunun gelmesini bekliyor.

"Altı yaşımda davul çalmaya başladım"

Çok küçük yaşlarda davul çalmaya başladığını söyleyen Mehmet Coşkun, " 6 yaşında ağabeylerimi izlerken onları dinleyerek öğrendim davul çalmayı. 20 yıldır Bursa'nın Kestel İlçesinde davul çalıyorum. Her sene ramazan ayında ve düğünlerde davul çalıyorum ve işimi zevkle yapıyorum. " dedi.

"Biz omuz omuza olduktan sonra bahşiş olmasa da olur"

İnsanlara moral vermek için bu sene ücret almamasına rağmen davul çalmaya devam ettiğini söyleyen Coşkun, "Ülkemiz zor durumlardan geçiyor, korona virüs salgını her yerde etkisini gösteriyor. Biz burada omuz omuza olduktan sonra bahşiş olmasa da olur, para bu işin en son kısmı. Ben bu davul işini para için değil isteyerek yapıyorum ve bu dönemde insanlara moral vermek için davul çalıyorum. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız." dedi.

"Davul çalarken bile Bülent Ersoy, her zaman Bülent Ersoy"

Ramazan ayında mahalle sakinlerini çocukluğundan beri hayranı olduğu Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandıran Coşkun, "Bülent Ersoy'un büyük hayranıyım. Bursa'ya ne zaman gelse bütün işlerimi bırakıp onu dinlemek için muhakkak giderim. Bülent Ersoy sevgisi de küçüklüğümden geliyor. Davul çalarken bile Bülent Ersoy her zaman Bülent Ersoy." diye söyleyerek Bülent Ersoy'un nasıl bir hayranı olduğunu söyledi.

