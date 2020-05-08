Bursa’da Çiçeközü Göleti bölgeye cansuyu olacak Çiçeközü Göleti tamamlanınca yıllık 35 milyon TL gelir artışı sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yürüttüğü yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan veya dolaylı olarak arttırmaya, ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Bursa’da ve ilçelerinde son dönemde gerçekleştirilen su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı. Gölet tamamlanıca yıllık 35 milyon gelir artışı hedefleniyor.

Bursa Yenişehir ilçesi Çiçeközü ve Karaamca mahallelerinin sulanması amacıyla; Bursa Yenişehir Çiçeközü Göleti Sulaması projesi kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız, söz konusu iş kapsamında Çiçeközü ve Karaamca mahallerine ait toplam 12 bin 770 dekar tarımsal arazinin sulanmasının sağlanacağının belirterek, “İşte fiziksel gerçekleşme yüzde 90 mertebesinde olup bu projemiz kapsamında sulama şebekesi tamamlanan Çiçeközü mahallesinde 8 bin 770 dekar alanda deneme sulamalarına başlanılmıştır” dedi.

Bursa Yenişehir Çiçeközü Göleti Sulaması projesi kapsamında kalan imalatların en kısa zamanda tamamlanarak kalan 4 bin dekar alanın daha sulamaya açılacağının altını çizen Kaya Yıldız, Bursa Yenişehir Çiçeközü Göleti Sulaması projemizin tamamlanması ile birlikte tarımsal alanda 35 Milyon TL yıllık gelir artışı sağlanması hedeflendiğini söyledi.

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