Kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü trafik ekiplerine çarptı: 4 yaralı Kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kırmızı ışıkta geçen araç, kaza anonsuna giden trafik ekip aracına çarptı. 2’si polis 4 kişi yaralandı. Yaralı polisler kazayı görüp gelen vatandaşlardan sosyal mesafeye uymalarını istedi.

Kaza 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.B. idaresindeki 06 FM 6431 plakalı otomobil kavşaktan geçiş yaptığı sırada kırmızı ışıkta durmayıp devam etti. Bu sırada 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana gelen bir başka kaza ile alakalı olay yerine giden trafik polis otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle 500 metre sürünen ekip aracı kaldırıma çarparak durdu. Otomobil sürücüsü İ.B., yanında yolcu olarak bulunan eşi ile polis memurları Y.S ve O.U yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerine gelen vatandaşların polislere ve diğer yaralılara yardım ederken, sosyal mesafeye uymaması dikkat çekerken polis ekipleri de vatandaşları sık sık uyardı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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