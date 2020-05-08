Kafede yakalanan 18 kişiye, 56 bin 700 TL ceza

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kafede yakalanan 18 kişiye, toplam 56 bin 700 TL ceza kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesinde salgın nedeniyle kapalı olması gereken bir kafenin faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı. Kafeye baskın düzenleyen ekipler, 18 kişiyi nargile ve çay içip, tavla oynarken yakaladı. Polis ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet eden 18 kişiye, kişi başı 3 bin 150´şer TL olmak üzere toplam 56 bin 700 TL ceza kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM<br>2020-05-08 12:21:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.