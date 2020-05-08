Kahvehanede kumar oynarken yakalanan 13 kişiye para cezası

<br>Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde açık olan kahvehaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 13 kişiye para cezası uygulandı.<br>Polis ekipleri, dün gece Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğu yönünde ihbar aldı. Adrese giden Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Ertuğrul Gazi Polis Amirliği Merkezi ekipleri, kumar oynayan biri kadın, 13 kişiyi yakaladı. <br>Şüphelilere, Hıfzısıhha Kanunu'na uymadıkları gerekçesi ile 3 bin 150'şer liradan 40 bin 950 lira para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN, Mehmet İNAN<br>2020-05-08 13:21:39<br>

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