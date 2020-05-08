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Nilüfer’de berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

İHA

Nilüfer Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan ve 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açılacak işyerlerlerinde dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Nilüfer’de berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

Nilüfer Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan ve 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açılacak işyerlerlerinde dezenfeksiyon çalışması başlattı.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan ve İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 11 Mayıs Pazartesi günü belirli kurallara uymaları şartıyla açılmasına izin verilen berber, kuaför ve güzellik salonları kapılarını yeniden açmak için hazırlığa başladı. Nilüfer Belediyesi de ilçe genelinde Bursa Berberler Odası ve Bursa Kuaförler odasına kayıtlı 241 berber ile 461 kuaför salonunda dezenfeksiyon çalışması başlattı.
Nilüfer Belediyesi ekipleri ilçedeki tüm mahallelerde dezenfeksiyon çalışması başlatırken işyeri sahipleri de bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ekiplere Bursa Kuaförler Odası ile Bursa Berberler Odası temsilcileri de eşlik ederek genelge hakkında bilgilendirme yaptı. İşyeri sahiplerine ayrıca Nilüfer Belediyesi tarafından bir litrelik el dezenfektanı, maske ve uyulması gereken kuralların yazılı olduğu afişler teslim edildi.
Genelgeye göre; bu işletmeler randevu sistemiyle 09.0021.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek. Çalışanlar mutlaka maske kullanacak, müşteriler ise yapılacak işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği, dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrası bu temizlik tekrarlanacak. Kullanılan tüm malzemelere her yeni müşteri için temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon işlemi uygulanacak.
Havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacak. Müşteri isterse kendi kişisel malzemelerini yanlarında getirebilecek.
Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı hizmeti geçici bir süre verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek. Ense fırçası kullanımı geçici süreliğine durdurulacak. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde de, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici bir süre verilmeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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