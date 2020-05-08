Yasak öncesi pazar ve kasaplarda yoğunluk

<br>Mehmet İNANDerya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da vatandaşlar, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi, alışveriş için semt pazarları ve et ürünleri satan iş yerlerine akın etti. Kasap dükkanı önünde uzun kuyruklar oluşurken, pazarlarda sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi Bursalılar alışveriş yapmak için pazar, kasap ve marketlere akın etti. Yasak öncesi et almak için kasap önüne gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturunca uzun kuyruklar oluştu.<br>SOSYAL MESAFEYE UYULMADI<br>Polis ekiplerinin tüm uyarıların rağmen vatandaşların temel ihtiyaçlarını almak için geldikleri pazarlarda sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Kasap önünde de yoğunluk oluşturan vatandaşlar saatlerce sıra bekledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN/Derya EVREN<br>2020-05-08 15:22:01<br>

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