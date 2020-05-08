Lüks otomobilin trafik lambasına çarparak durduğu kaza kamerada

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<br>Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobilin trafik ışıklarına çarpma anı kameraya yansıdı.<br>Kaza, sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi, Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. F.G. yönetimindeki 16 EG 045 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırım taşına, ardından da trafik ışıklarına çarparak durabildi. Otomobilde ağır maddi hasar meydana gelirken kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Trafik lambasının yakınında vatandaşların olmaması ise faciayı önledi. Sürücünün yara almadığı kaza için polis ekipleri soruşturma başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN<br>2020-05-08 15:29:47<br>

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