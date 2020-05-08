Pazarlarda alışveriş telaşı

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala özellikle pazar yerlerinde yoğunluk artmaya başladı. Polis ve zabıta ekipleri, alışveriş yapan vatandaşlara sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca korona virüsle mücadele kapsamında, gece 24.00 itibariyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. 48 saat sürecek olan kısıtlama sebebiyle vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için semt pazarlarına akın etti. İnegöl'de yoğunluğun azaltılması için 2 farklı yerde pazar açıldı. Vatandaşlar pazar alanlarına giderek alışverişlerini yaptı. Gelenler pazar girişinde kurulan dezenfekte tünelinden geçtikten sonra pazar alanına alınırken, zabıta ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara maske verdi. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı pazar alanlarında görevliler vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

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