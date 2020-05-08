15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı

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<br>Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karşınca, 4 kişi yaralandı.<br>Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak´taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan yaklaşık 15 ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aileler de karışınca, kavga büyüdü. Kadınların birbirine saldırdığı kavgada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.<br>Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayıran polis, çadırlar çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. <br>Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi. <br>Olayın ardından ailelerden bazıları çadırlarını toplayarak bölgeden ayrıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN<br>2020-05-08 16:36:35<br>

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