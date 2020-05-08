Nilüfer Belediyesi Türkiye’ye örnek oldu

Bursa Milletvekili Erkan Aydın Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret etti. Aydın, Koronavirüs salgını sürecinde hizmetlerini aksatmadan sürdüren Nilüfer Belediyesi personelini ve Başkan Erdem’i başarılı çalışmaları nedeniyle kutladı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret ederek, pandemi sürecinde Nilüfer Belediyesi’nin halk sağlığı yararına yaptığı çalışmaları nedeniyle tebrik etti.

Çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Aydın, “Nilüfer Belediyesi bu süreçte halk sağlığı adına yürüttüğü çalışmalarla birçok kamu kurumu arasında öne çıkmıştır. Gerek dezenfekte çalışmaları, gerek maske üretimi ve dağıtımı konusunda Türkiye’ye örnek bir performans ortaya koymuştur. Tüm risklere rağmen görevini sürdüren belediye personelimizi bugün ziyaret ederek kendilerine teşekkür etmek, çalışmalarında başarı dileklerimizi iletmek istedik. Sayın başkanımızı ve ekibini kutluyorum” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Aydın’a ziyareti için teşekkür etti. Erdem “Sayın vekillerimiz mecliste, bizler yerel idarelerimizde ‘Bu salgın sürecinde vatandaşlarımıza ne gibi katkı sağlayabiliriz. Onların ihtiyaçlarına daha iyi nasıl cevap verebilir ve destek olabiliriz’ düşüncesi ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu zor günleri kurallara uyarak, birlik ve dayanışma içerisinde atlatacağımızdan şüphem yok”dedi.

Erdem ve Aydın daha sonra Nilüfer Belediyesi halkevi binasında oluşturulan, günde 20 bin adetin üzerinde üretimin gerçekleştirildiği maske üretim tesisi ve maske dağıtım noktasında incelemelerde bulundu.

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