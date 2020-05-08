Bursaspor koronavirüs testine girdi

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<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor'da sağlık ekibi tarafından teknik heyet, futbolcular ve A Takım personeline koronavirüs testi yapıldı.<br>Bursaspor, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen aranın ardından çalışmalarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcuları ve A Takım personeli ile sağlık ekibi tarafından Covid-19 PCR ve IgM / IgG Antikor testleri yapıldı. Testleri yapılan futbolcular düz koşular yaparak antrenmanlarını tamamladı.<br>Bursaspor, yarın sabah test sonuçlarının belli olmasından sonra gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-05-08 19:03:04<br>

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