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Bursa'da sokaklar boş kaldı, saati unutan gençler cezayı yedi

DHA

Bursa'da sokaklar boş kaldı, saati unutan gençler cezayı yedi

<br>Huzeyfe ÖZDEMİRİsmail Hakkı SEYMENYavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)KORONAVİRÜS  tedbirleri kapsamında, Bursa'nın da aralarında bulunduğu 24 şehri kapsayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kalırken, polis, caddede yürürken gördüğü gençlere para cezası kesti. Gençler, 'Arkadaşımıza gittik, saatin nasıl geçtiğini anlamadık' dedi.<br>İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile Bursa'nın da aralarında bulunduğu 24 kentte sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren başladı. Bursa'nın, Kent ve Fomara Meydanı, Heykel Caddesi ve Acemler gibi önemli noktalarında polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Yasağa rağmen açık olan işletmelere uyarılarda bulunurken, araçlarıyla dışarıda olan vatandaşlara ceza işlem  uygulandı. 30 ayrı noktada kontrol noktası kuran ekipler iki gün boyunca kontrollerini sürdürecek.<br>'ARKADAŞIMIZA GİTTİK, SAATİN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAYAMADIK'<br>İnegöl ilçesinde yasağa uymayarak dışarı çıkan Mecit E. (20) ve arkadaşı Ahmet M. (21), polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin sokağa çıkma yasağının başladığını ve neden dışarıya çıktıklarını sorması üzerine Mecit E., "Arkadaşımıza gittik, saatin nasıl geçtiğini anlamadık. Şimdi evimize gidiyoruz" dedi. 2 gence yasağa uymadıkları için 6 bin 300 TL ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİRİsmail Hakkı SEYMENYavuz YILMAZ<br>2020-05-09 02:03:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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