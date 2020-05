Bursa’da son 3 yılda suya yüzde 30 indirim yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) son 3 yılda suya toplamda yüzde 30 oranında indiririm yaparak, Bursalıların en kaliteli suyu en uygun fiyata kullanabilmesi için çalışıyor.

Tüm dünyanın içinden geçtiği zorlu süreci en az hasarla atlatabilmek adına Bursa Büyükşehir Belediyesi de var gücüyle tüm imkanlarını halkın kullanımına seferber etmiş durumda. Sosyal belediyecilik alanındaki örnek gösterilen çalışmalarının yanı sıra altyapı ve çevre yatırımlarıyla da dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediyesi, asılsız ithamların da hedefi olmaktan kurtulamıyor. Son olarak halkın temel ihtiyacı olan suyun Bursalılara pahalıya kullandırılarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından da her ay zam yapıldığı yalanı ortaya atıldı.

Suya 3 yılda yüzde 30 indirim yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların en kaliteli suyu kullanabilmesi adına altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, maliyetlerin halka yansıtılmaması adına ise son 3 yılda yüzde 30 indirimle suyun fiyatını da aşağıda tutmaya özen gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı Kasım ayında yapılan yüzde 10’luk ilk su indiriminin ardından, 2018 yılı Ekim ayında ikinci yüzde 10’luk indirim, 2019 yılı Ocak ayında ise üçüncü kez yüzde 10’luk indirim yapılarak, Bursalılara suyun en uygun fiyata ulaştırılması sağlanmıştır. Ayrıca 10 metreküpe kadar uygulanan kademeli su fiyatı sınırı 12 metreküpe yükseltilerek, vatandaşın 2 metreküp daha fazla suyu birinci kademe fiyattan kullanması sağlanmıştır.

Artışlar TÜFE endeksiyle belirleniyor

BUSKİ, kuruluşundan bu yana su fiyatlarını Tarifeler Yönetmeliği’nin 47/3 Maddesi’nde belirtilen TÜİK tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre belirlemektedir. 1989 yılından bu yana aylık TÜFE endekslerine göre su fiyatı belirlenmesi kademeli olarak yapılmaktadır. Bugüne kadar yapılan yüzde 30’luk indirim oranına karşın TÜFE’deki artış su fiyatını belirleyen ana unsur olmuştur. Su fiyat artışı belirlemesi 11 Büyükşehir Belediyesi tarafından bu şekilde uygulanırken, örnek olarak İzmir’de bu artış 4 ayda bir yani yılda 3 kez, diğer büyükşehirlerde ise yıllık olarak faturalara yansıtılmaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (BUSKİ) suya her ay zam yaptığı iddiaları gerçeği yansıtmadığı gibi, halkın yanlış yönlendirilmesine de sebep olmaktadır. Büyükşehir Belediyesi, her zaman Bursa halkının çıkar ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam etmeyi sürdürecektir.

