Nilüfer’de giyim pazarları hafta içinde açılacak

Korona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir kapalı tutulan giyim pazarları yeni genelge kapsamında 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren açılıyor. Nilüfer’de daha önce hafta sonunda açılan bazı giyim pazarları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta içine alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile korona virüsü tedbirleri kapsamında daha önce il, ilçe ve beldelerdeki semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.

Bu kapsamda Nilüfer’de bir süredir kapalı olan giyim pazarları da11 Mayıs’tan itibaren açılacak. Ancak hafta sonları açılan giyim pazarları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta içine alındı. Buna göre Nilüfer’de İhsaniye Mahallesi’nde daha önceden cumartesi günleri açılan giyim pazarı pazartesi gününe alınırken, Batıkent Giyim Pazarı salı, Gazi Giyim Pazarı çarşamba, Konak Giyim Pazarı perşembe, Görükle Giyim Pazarı cuma günleri halka açılacak.

Giysi, oyuncak, zücaciyenalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satılacağı pazar alanlarında da yine salgınla mücadele kapsamında kurallara uyulacak. Buna göre giyim pazarlarındaki esnaf da, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış tezgahı arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen bütün kurallara uyacak. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de diğer pazarlarda olduğu gibi giyim pazarlarında da denetimlerini sürdürecek. Ekipler, pazar girişlerinde vatandaşlara maske dağıtıp, dezenfektan kullanmaya teşvik edecekler.

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