Bursaspor’un korona virüs testi sonuçları belli oldu

Bursaspor'da futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve tüm personele yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadı.

Bursaspor, dün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde toplandı. Futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve tüm personel tesislerde korona virüs testinden geçirildi. Bugün belli olan test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanılmadı. Yeşilbeyazlılar bugün tesislerde kampın startını verecek.

Bursaspor tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid19 testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanılmamıştır” denildi.

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