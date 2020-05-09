Karacabey’de trafik yoğunluğuna çare olacak 6 katlı otopark hizmete girdi

Karacabey Belediyesi tarafından, eski vergi dairesinin bulunduğu alana yapılan 6 katlı ota park resmen açıldı. 2018 yılında temeli atılan otopark, 300 araç kapasitesi ile bölge için önemli bir ihtiyacı ortadan kaldıracak.

Bu zamana kadar şehir içlerindeki atıl durumda kalan arsa ve metruk binalar düzenlenerek, buraların otopark olarak faaliyet göstermesi sağlanırken, pek çok çevre düzenlemesinde de geniş araç kapasitelerine sahip otoparklara yer veriliyordu. Son olarak, ilçe merkezindeki trafik ve otopark yoğunluğunu ortadan kaldırması beklenen 6 katlı otopark devreye alındı.

Merkezdeki trafik ve otopark yoğunluğunu ortadan kaldırmayı amaçlayan Karacabey Belediyesi’nin, bu kapsamda vergi dairesinin başka yere alınmasıyla yerine 10 bin 900 metrekarelik bir alan üzerinde 6 kat olarak inşa ettiği otopark, ortalama 300 araçlık kapasite ve 7/24 esasıyla faaliyet gösterecek.

Modern ve kullanıcı dostu otopark

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, modern bir tesis olarak tanımladığı otopark hakkında açıklamalarda bulundu. Özkan, “İlçemizin merkezindeki araç yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak bu projemizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Modern bir şekilde inşa ettiğimiz otoparkımız, plaka tanıma sistemi ile araç girişini sağlayacak. Hem yaya hem asansör çıkışları ile katlar arasında kolay ulaşım sağlanırken, ferah ve manevra kabiliyeti yüksek tasarlanan iç yapısı ile sürücülerin rahatlıkla giriş çıkış ve katlarına ulaşım sağlaması mümkün olacak. Modern görünümü ile bulunduğu meydana da güzel bir görünüm katarken, otopark binası içinde yer alacak umumi baybayan tuvaletleri ile vatandaşlarımızın bir başka talebini de yerine getirmiş olacağız’’ dedi.

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