Salgın sürecinde evde kalan çocuklar kabız olabilir

Salgın sürecinde evde kalan çocuklarda, hareketsizlik nedeniyle kabızlık görülebilir. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, aileleri uyardı.

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Nisan ayının ilk haftasından bu yana çocukların evde durmak zorunda kaldığını hatırlatan VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, bazı sağlık risklerine dikkati çekti. Evde kalan çocuklarda gün içerisinde olan hareket miktarının azalması ile birilikte vücutta fizyolojik ve patolojik olarak bazı değişiklikler meydana geldiğini kaydeden Dr. Ahmet Güngör, “Hareket miktarının azalması ile birlikte ekran bağımlılığının artması ve beslenme alışkanlığının da değişmesiyle çocuklarda kabızlık, karın ağrısı, kilo alımı gibi şikayetlerde artış yaşanmaktadır. Çocukların refleksleri ile hareket etmeleri nedeniyle tuvalet alışkanlığında gelişen bu değişiklik, eğer önlem alınmazsa durumun daha sonradan normale dönmesi zaman alacaktır. Bu nedenle bu dönemde ekran başında geçirilen zamanın en az olacak şekilde iyi ayarlanması önemli. Evde küçük oyunlar ile ebeveynlerin de katıldığı küçük egzersizler yapılabilir. Bu da dolaylı olarak bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar” dedi.

Kayısı ve incir iyi geliyor

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, çocukların bu dönemde nasıl beslenmesi gerektiği konusunda da şu tavsiyelerde bulundu: “Özellikle bol sebze meyve tüketimini öneriyoruz. Marul, salata gibi posalı gıdaların alınmasına, kayısı ve incir gibi bağırsak hareketlerini arttırıcı yiyeceklerin öğünlerde bulunmasına dikkat edilmelidir. Bu dönemde sıvı alımının da artırılması gerekli. Çünkü sıvı alımı yetersiz olursa su emiliminin artmasıyla birlikte dışkının daha katı ve sert hale gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Çocukta büyük tuvaletini yapamama ya da ağrılı yapma veya kabızlığa bağlı karın ağrısı gibi şikayetlerin olması, önlemlere rağmen bu ve benzeri bulguların olup artarak devam etmesi halinde mutlaka hekime başvurması gerekmektedir.”

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