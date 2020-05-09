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Özhan'dan annelere özel indirimler

İHA

Özhan'dan annelere özel indirimler

Özhan Marketler Zinciri, Anneler Günü'ne özel başlattığı kampanyayla kozmetikten zücaciyeye, saç boyalarından canlı çiçeğe kadar birçok çeşitli üründe yüzde 50'ye varan indirim sunuyor.
Annelere özel olarak hazırlanan indirim kampanyalarında bol çeşitli ve kaliteli ürünler ön planda tutulurken, yüz bakım, el bakım kremi ve losyon ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirim sağlanıyor. Züccaciye grubundaki tüm ürünlerde yüzde 30 indirim uygulanırken, saç boyası çeşitlerinde yüzde 40, çorap, masa örtüsü gibi tekstil ürünlerinde yüzde 30, terlik çeşitlerinde ise yüzde 20 indirim yer alıyor.
Özhan Geçit Mağazası’nda vazolu çiçek 39,90 liradan satışa sunulurken, farklı fiyatlara birbirinden güzel çiçek ürününü bulmak mümkün olduğunu belirten Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Anneler Günü'ne özel avantajlı kampanyalar oluşturduk. Anneler için çok çeşitli hediye seçenekleri tüm mağazalarımızda mevcut. Tüm Bursalıları mağazalarımıza bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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