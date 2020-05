Başkan Taban personelin Anneler Gününü kutladı

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nde çalışan bayanların anneler gününü fincan takımı hediye ederek kutladı.

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan ve bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler gereği sokağa çıkma kısıtlamasında kutlanmış olacak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu nedenle personelin anneler gününü bugün kutladı.

Belediye merkez binadaki anneler başta olmak üzere İNESMEK’te maske üretiminde görev alan bayanları ziyaret eden Başkan Alper Taban, annelere fincan takımı hediye etti. İnegöl ve İnegöl Belediyesi için gösterdikleri emeklerden dolayı da teşekkür eden Taban, “Tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın da gününü kutluyorum. Karşılıksız ve koşulsuz bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygudur annelik... Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Onlar karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar. Bizi biz yapan değerleri barındıran annelerimiz, varlıklarıyla bizleri onurlandırmakta, geleceğimizi ellerinde şekillendirmektedirler. Her biri annelik vazifesini yerine getirirken, aynı zamanda şehrimiz ve belediyemiz için de çaba sarf eden annelerimizi unutmak istemedik. Onlar için bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır kabilinden kendilerine fincan takımı hediye etmek istedik” dedi.

