Bursa’da Mandıras Deresi çevresindeki 14 dönümlük alan sıfırdan düzenleniyor Mandıras Deresi, Kestel’in nefesi olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel’de bulunan Mandıras Deresi çevresinde gerçekleştirilen park ve rekreasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 14 dönümlük alanın sıfırdan düzenlenmesini içeren ve yüzde 35’lik kısmı tamamlanan faaliyetleri yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çok amaçlı olarak projelendirilen parkın Temmuz ayı itibariyle halkın kullanımına sunulacağını açıkladı.

Bursa’nın farklı bölgelerinde uygun alanları revize ederek rekreasyon alanı haline getiren, bu şekilde 7’den 70’e herkese ‘parklardan yararlanma’ imkanı tanıyan Büyükşehir Belediyesi, Kestel’in Kale Mahallesi’nde akan Mandıras Deresi çevresindeki yaklaşık 1.5 kilometrelik hattı da kullanılabilir nitelikli alanlar arasına katmaya hazırlanıyor. Başkan Alinur Aktaş, Mandıras Deresi çevresinde yapılan mesaiyi yerinde inceledi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti İlçe Başkanı Sinan Aktaş ve muhtarlar da Başkan Aktaş’ın inceleme gezisine eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel’in gelişen nüfusu ve bünyesine kattığı yatırımlarla güzelleştiğini dile getirdi. İlçe belediyesiyle birlikte Kestel’in sağlıklı nasıl büyütüleceğiyle ilgili projeler üzerinde durduklarını söyleyen Başkan Aktaş, Mandıras Deresi mesaisinin de bunlardan biri olduğunu kaydetti. Kale ve Vani Mehmet Efendi mahalleleri arasında kalan dere boyunca, yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğuna sahip hat ile 14 dönümlük alanda; otopark, tretuvar, yeşil alanlar, oturma alanları, yürüyüş ve koşu parkurlarının yapıldığını belirten Başkan Alinur Aktaş, “Bu kapsamda 9 bin metrekarelik bölüm ise yeşillendirilecek. Yaklaşık yüzde 35’lik kısım tamamlandı. Temmuz ayı itibariyle parkı halkımızın kullanımına açmayı planlıyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada, Mandıras Deresi’nin karşısında yer alan ve imara yeni açılan bölgeye ulaşımı sağlayan, Gürsu ilçesinin eski Başkanı Cüneyt Yıldız’ın adının yaşatılacağı yol yapım mesaisinin de yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti. Faaliyetler tamamlandıktan sonra Kestel ve bölgenin değerinin artacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Ciddi güzelliklerin yaşanmasına sebep olacağız. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların hedefi var: Daha güzel ve yaşanabilir bir Kestel. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise ilçelerine yönelik gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Tanır, “Burası, park ve rekreasyon alanı olarak 2 mahallemiz ve bölgemize hitap edecek. İnsanlarımız inşallah, pandemi sonrası sokağa çıktıklarında çok güzel bir park ile karşılaşacaklar” şeklinde konuştu.

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