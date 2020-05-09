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Tekstil sektörü Covid-19’u tasarım ile yenecek

İHA

Tekstil sektörü Covid-19’u tasarım ile yenecek

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sosyal medya hesabı üzerinden tasarımcı Bahar Korçan ile “Tasarım, Covid19’u asıl yener?” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide moda ve ev tekstili sektörünün sorunları ve geleceği tartışıldı.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, dünyanın çok önemli bir süreçten geçtiğini, korona virüs salgını sonrası yeni dünya düzeninin nasıl şekilleneceğini yakından takip ettiklerini söyledi. İş dünyasının yeni dünya düzenine uyum sağlamak zorunda olduğunu ifade eden Engin, “Zaman kaybetmeden bunun için çalışıyoruz. Alışkanlıklarımız değişti. Tüketicinin alışkanlıkları da değişecek. Bunları anlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da şekillenmesine de katkımız olsun istiyoruz” dedi. Sosyal hayatın etkilenmesinin dışında salgının ekonomiye de ciddi bir darbe vurduğunu, ülkeler arası bağlantıların kesildiğini anımsatan Engin, “UTİB olarak sektör için önem arz eden ülkelerle, etkinlik yapan bir birliğiz. Bir süre ara vermek zorunda kalacağız, ama bu arada etkinliklerimizi farklı mecralara taşıyıp, evrimini sağlayacağız. Çünkü hayat devam ediyor ve çarklar dönmek zorunda. UTİB olarak teknolojinin avantajlarını kullanıp çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Tasarım yarışması
UTİB Başkanı Engin, salgın sonrasında Türk tekstil sektörünün daha fazla pay alması için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizerek, “Toplantılarımızı video konferans yöntemiyle devam ediyoruz. Bu dönemde dijital dünyanın ne kadar önemli olduğunu fark ettik” değerlendirmesinde bulundu. Bu yıl 10.’sunu düzenledikleri Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’na da değinen Engin, yarışmaya 10 yılda yaklaşık 2 bin tasarımcı adayının katıldığını, 129 kişinin çeşitli ödüller kazandığını dile getirerek, yaptıkları araştırmada ödül verdikleri tasarımcıların yüzde 95’inin kariyerlerine tasarım alanında devam ettiğini ve kendi markalarını oluşturduğunu tespit ettiklerini aktardı. Başkan Engin, Bahar Korçan’ın da böyle bir yarışmada keşfedilen önemli yeteneklerden biri olduğunu ve tekstil alanında sadece Türkiye’de değil tüm dünyada tanınan bir marka haline geldiğinin altını çizdi.
“Moda sektörü yalan söyler”
Ünlü tasarımcı Bahar Korçan da yeni kumaş dokumalarını keşfetmek için gezdiği Türkiye’nin tasarım anlamında çok önemli bir kaynak olduğunu yeniden fark ettiğini vurguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı, “Her şeyin normale döneceğini beklemeyin. Evet, normalleşeceğiz, ama yeni bir normal kavramına alışmalıyız” tespitine katıldığını aktaran Korçan, “Yeni bir lisana ihtiyacımız var. Her şeyi yeniden dengelemeye ihtiyacımız var” görüşünü paylaştı. Tasarımın ihtiyaca cevap veren bir olgu olduğuna işaret eden Korçan, “Sanat sizi düşündürür, soru sordurur, başka yönlere sürükler, ama tasarım hizmet üzerine kurulmuş bir sektördür. Bu anlamda baktığımızda ihtiyacımız olmayan şeyler de ürettiğimizi görebiliriz. Moda sektörü yalan söyler. Bizi başka yönlere sevk eder ki satış yapılsın. Hazır giyim, 90’lı yıllardan beri fiyatı artmayan ender sektörlerden biri. Devamlı birim fiyatları aşağı düşmüş. Tüketiciler olarak bizler de ihtiyacımız olmayan yüzlerce eşya alıyoruz” dedi. Sektörde bu sistemin sürdürülebilirliğinin olmadığını belirten Korçan, moda sektöründe ciddi bir dönüşüm öngördüğünün altını çizdi.
Yeni dönemde moda sektöründe insanların ihtiyaçlarına göre doğru kumaşlar üretilmesinin kaçınılmaz hale geleceğini anlatan Korçan, “Hep birlikte değişim geçireceğiz. Sattığı ürünün nerede üretildiğini cevap verebilen üreticiler yok olmadan kendi iş planını kurgulayabilir” dedi.
Türkiye ev tekstili sektörünün dünyada çok başarılı olduğunu anlatan Korçan, kendisinin de ev tekstili ile ilgili bir koleksiyon hazırladığını vurguladı. Yeni tasarım adayı gençlere “kendinizi dinleyin” önerisinde bulunan Korçan, ”Tasarımcının işi hayal kurmaktır. Burunları iyi koku almalı” değerlendirmesinde bulundu. Son olarak Avrupa ve ABD pazarındaki tüketim alışkanlıklarına da değinen Korçan, özellikle Kuzey Avrupa’nın organik kumaşlara dönüş yaptığını ifade ederek, “ABD öyle değil, onların halletmeleri gereken ciddi problemleri olduğunu düşünüyorum. ABD pazarını kaotik görüyorum, çok büyük pazar. Yeni dünya düzeninde tüketiciler daha çok soru soracak. Kimlikler değişecek, üretim kapasiteleri değişecek. Çünkü satış yaptığımız insanların talepleri değişecek. Ben ‘her şeyi yıkıp yeni bir şey inşa edelim’ demiyorum, ama değişim zamanı. Çünkü gelecek buradan geçiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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