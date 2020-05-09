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Yeşim, maske üretimine hazırlanıyor

İHA

Yeşim, maske üretimine hazırlanıyor

Dünya markalarının stratejik ortağı olarak uzun yıllardır tekstil ve hazır giyim sektöründe üretimini sürdüren Yeşim Tekstil, son dönemde tüm dünyayı olduğu kadar ülkemizi de tehdit eden Korona virüsü (Covid19) salgınına yönelik maske üretimi için düğmeye bastı.
Konuyla ilgili harekete geçen Yeşim, örme kumaştan anti virüs ve anti bakteriyel özellikte maske projesi başlattı ve iki ürün geliştirdi. Ürünlerden biri organik pamuk ve likra kullanılarak tasarlanmış sıkı ve esnek yapıdaki kumaş kullanılarak üretilecek. Söz konusu kumaş, sıkı yapısı sayesinde yüksek örtücülük ve ince tasarımı sayesinde de hafif ve nefes alabilen özellik taşımakta. Organik pamuk kullanımı sayesinde biyo uyumluluk özelliği ile yüz formuna uygunluk gösteren ürün, aynı zamanda virüs önleyici ve bakteri barındırmayan yapıda olacak.

Bir diğer ürün de organik pamuk ve polyesterden üretilmiş çift katmanlı koruyucu bir kumaştan üretilecek. Organik pamuk yapısı sayesinde emici ve yumuşak olan ürünün çift katmanlı yapısının arasında bulunan yüksek flaman sayesinde de katmanlar arasında nem transferi sağlanıyor. Ürünün en belirgin özelliği, çift yüzlü yapısı sayesinde partikül kapatıcılığının oldukça yüksek olması ve bununla birlikte hava boşlukları sayesinde de nefes alabilir özellik göstermesi. Bu ürün de yine organik pamuk kullanımı sayesinde biyo uyumluluk özelliği ile yüz formuna uygunluk göstermekte.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, Sağlık Bakanlığının önerisi doğrultusunda, özel yapıya sahip kumaşlardan çok kullanımlı özelliğe sahip maske üretimi için harekete geçtiklerini ifade ederek, “Üzerinde durduğumuz ürünler medikal ya da tıbbı maske olarak tabir edilen ürünlerden değil, koruyucu özelliği olan maskeler. Bu maskelerin fabrikalarda, işletmelerde ya da gündelik hayatta dışarıda bulunduğumuz anlarda kullanılması söz konusu olacak. Maskeler hem kullananı hem de karşısındakini koruyan ve daha konforlu özellikte olacak.” diye konuştu.

Şankaya, şöyle devam etti: “ArGe bölümü çalışanlarımız, anti virüs anti bakteriyel özellikleriyle virüsten koruyan hatta virüsü yok eden ve kolay nefes alabilen özel kumaşlar üzerinde çalışıyorlar. Şu anda yaygın olarak kullanılan maskeler tek kullanım özelliği olan maskeler. Bizim üreteceğimiz maskeler ise 2530 kez yıkanıp kullanılabilecek. Bu yönüyle sürdürülebilir özelliği olan ürünler olacak. Bu ürünlerin nihai test süreçleri tamamlandı ve gerekli onay bilgisi de elimize ulaştı. Ticaret ve Sağlık Bakanlığı’ndan da alınacak gerekli onaylar sonrası önümüzdeki haftalarda üretimi yapılmaya başlanacak ve yeni bir ürün olarak pazardaki yerini alacak. Mayıs sonu itibariyle 1,5 milyon, haziranda da 5 milyona yakın maske sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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