Bilgisayar ve interneti olmayan öğrenci e-sınav için valiliklere başvuracak Bursa Uludağ Üniversitesi sınavları elektronik ortamda yapacak

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu kararıyla 16 Mart’ta örgün eğitimi durduran ve uzaktan eğitim modeline geçen Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) sınavlar elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bilgisayarı olmayan öğrenciler de valiliklere başvuru yapacak.

BUÜ Yönetimi, bulundukları ortamda internet veya bilgisayar bulamayan öğrenciler için 81 ilin valiliği ile temasa geçti. Valilik koordinasyonunda belirlenen gün ve saatlerde öğrencilere internet erişimi ve bilgisayar temini için destek isteyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sosyal medya hesabından kurumlara yaptıkları başvurdukları dilekçe örneğini paylaşarak “Esınavlar sırasında internet erişimi, bilgisayar temini gibi konularda zorluk çekecek öğrencilerimize yardımcı olunması için 81 il valimizden istirhamda bulunduk” notunu yazdı.

Hiçbir öğrenci mağdur olmayacak

Ülkedeki tüm üniversiteler gibi Bursa Uludağ Üniversitesi’nin de 20192020 eğitimöğretim döneminin kalan kısmını uzaktan eğitim modeli ile tamamlayacağını kaydeden Rektör Kılavuz; “Üniversitemiz de diğer üniversiteler gibi uzaktan eğitim modeline geçti. Eğitim öğretim takviminin sonunda esınav yapılacağı öğrencilerimize duyurmuştuk. Ancak; Üniversitemize çeşitli şekillerde yapılan başvurularda; eğitime ara verilmesi nedeniyle ikametgahlarına dönen bazı öğrencilerin, bulundukları yerlerde esınav için gerekli olan internet erişimi, bilgisayar temini gibi imkanları sağlamakta zorluk çekeceklerini anladık. Bu çerçevede herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla, yapılacak esınavlar için başvuruda bulunacak öğrencilerimize internet erişimi, bilgisayar temini ve benzeri konularda yardımcı olunması ve konunun kaymakamlıklarınıza da duyurulması konusunda 81 ilimizin valiliklerine resmi yazı yazdık. İnşallah sınav sürecinde hiçbir öğrencimiz mağdur olmayacak” diye konuştu.

Öte yandan Rektör A. Saim Kılavuz, esınavların 28 Mayıs ile 13 Haziran arasında gerçekleştirileceğini belirtti. Kılavuz, herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrencilere de belgelemeleri kaydıyla mazeret sınav hakkı verildiğini açıkladı.

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