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Bakanlıktan huzurevleri için flaş uyarı... Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine çiçek ve hediye kabul edilmeyecek Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerinde dijital görüşmelere izin verilecek

İHA

Bakanlıktan huzurevleri için flaş uyarı... Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine çiçek ve hediye kabul edilmeyecek Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerinde dijital görüşmelere izin verilecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda, Covid19 salgını sebebiyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini, çiçek veya hediye de gönderilmemesini istedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile engellilerin kaldığı bakım merkezlerinde, Covid19 salgını sürecinde, yaşlıların ve engellilerin sağlığının korumak için sıkı önlemler uyguluyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı açıklaması şöyle; “Kuruluşlarımıza ziyaret yasağı bulunmakta ve personelimizin giriş çıkışları da gerekli sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 232425 Mayıs’ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir. Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişi bir risk teşkil etmektedir, bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir. Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin ve belirlenen kurallara gereken özeni göstereceğine inanıyor, milletimizin kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un da ifade ettiği üzere; “Huzurevlerimiz bu bayram, fiziki ziyaretlere kapalı; dijital ziyaretlere açık olacak”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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