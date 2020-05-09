BTSO Başkanı Burkay: “Toplumun tüm kesimi ‘Yeni Normal’ döneme hazır olmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BTSO Başkanı Burkay: “Toplumun tüm kesimi ‘Yeni Normal’ döneme hazır olmalı”

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi yönetim kurulu toplantısının konuğu oldu. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını sonrasında tüm dünyada etkisini gösteren 'Yeni Normal' dönemine tüm firmaların hazır olması gerektiğini söyledi.

BTSO Başkanı Burkay: “Toplumun tüm kesimi ‘Yeni Normal’ döneme hazır olmalı”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi yönetim kurulu toplantısının konuğu oldu. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını sonrasında tüm dünyada etkisini gösteren ‘Yeni Normal’ dönemine tüm firmaların hazır olması gerektiğini söyledi.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile video konferans üzerinden bir araya geldi. Covid19 salgınının Türkiye ve Bursa ekonomisine etkileri ile ‘Yeni Normal’ dönemin ele alındığı programda konuşan Başkan Burkay, yeni tip korona virüs salgını sebebiyle sosyal ve ekonomik hayatın büyük tahribat gördüğünü ifade etti. İbrahim Burkay, Türkiye’deki vaka sayılarının ciddi anlamda düşmesiyle başlayan normalleşme döneminde herkesin ‘yeni normal’ düzene hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Salgın sürecinde yaşanan pozitif gelişmelerin sosyal motivasyonu artırdığını, ekonomiye de yakın zamanda olumlu yansıyacağını ifade eden Başkan Burkay, “Yeni Normal’ dönem için önümüzde kritik bir zaman var. Burada iş dünyası olarak bu dönemin şirketlere getireceği konular ile ilgili çalışma başlattık. Bizler bu süreçte işletmelerimizin üretim ve tedarik zincirinin bozulmamasını istiyoruz.” diye konuştu.
“Girişimci ruhumuz bu dönemi iyi okumalı”
Dünyanın artık ‘Yeni Normal’ dönem gerçeğine hazırlandığını ifade eden Başkan Burkay, “Dünyada virüs sonrasında sosyal ve ekonomi başta olmak üzere toplumun her alanında yeni iş modelleri ve kurallar ortaya çıkacak. Bu döneme herkesin hazır olması lazım. En fazla hazır olması gereken kesim de genç girişimcilerimiz. Artık hayatın her alanına yeni formatlar atılacak. Dünyayı iyi okuyabilen heyecanı olan girişimciler, bu yeni dönemde öne çıkacak. Bursa olarak girişimci ruhumuz ile bu dönemden ayrışmamız lazım. BTSO olarak her zaman üyelerimizin ve genç girişimcilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.” dedi.
“45 bin üyemizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz”
Başkan Burkay, BTSO olarak salgının ortaya çıktığı dönemde ilk olarak ‘Kriz Masası’nı oluşturarak sektörlerin bu süreçten minimum etkilenmesi için eylem planı geliştirdiklerini söyledi. Firmaların finansman ihtiyacını karşılamak için ‘Nefes Kredisi’ni de uygulamaya aldıklarını kaydeden Başkan Burkay, Covid19 salgını sebebiyle dünyanın hiç alışık olmadığı bir sınavdan geçtiğini kaydetti. BTSO olarak firmaların bu zor süreci daha hızlı atlatması için yeni adımlar attıklarını kaydeden Başkan Burkay, “BTSO, üyelerinin bu zor öneminde de yanında olmaya devam edecek. Her bir hamlemiz 45 bini aşkın üyemizin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.” ifadelerini kullandı.
İşbirliği, koordinasyon ve iletişim vurgusu
Covid19 salgını süresince devlet kademelerinin toplumun tümünü kapsayan bir anlayışla hareket ettiğini Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Hiçbir ülkenin salgın krizleri ile ilgili tecrübesi yok. Bu yüzden farklı bir kriz döneminin içerisindeyiz. Bu süreçte işbirliği, koordinasyon ve iletişim öne çıkacak. Teknoloji de bu süreçte bizim en büyük yardımcımız. BTSO olarak her konuyu ayırt etmeden ilgili bakanlıklarla ve kurumlarla ulaştırıyoruz. Bu süreci iş dünyamız ile birlikte aşacağız. Çünkü ülkemizin ve Bursa’nın bu süreci atlatabilme gücü var.” Başkan Burkay, TÜGİAD’ın da destek verdiği BTSO Vefa Destek Programı’nda Bursa iş dünyası temsilcilerinin sosyal yardımlaşmada büyük bir özveri sergilediğini belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.
“Kriz masası çok faydalı oldu”
Başkan Burkay’a katılımları için teşekkür eden TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar, BTSO’nun oluşturduğu ve SİAD’ların da yer aldığı Kriz Masası’nın çok aktif bir oluşum olduğunu ve genelge kapsamında olmamasına rağmen çalışmak zorunda kalan firmalara izin alınma noktasında inanılmaz faydalı işler yaptığını dile getirdi.
Başkan Tabaklar, şöyle devam etti, “Öncelikle, tüm insanlığın en kısa sürede bu tehlikeli dönemi geride bırakıp tekrar normal günlerine dönmesi en büyük temennimizdir. Ancak birçok kişinin deklare ettiği gibi gelecek dönem beraberinde çok farklı alışkanlıkları, iş yapış şekillerini de getirecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Örneğin, sektör ayırt etmeden söylüyorum, her sektörde konvansiyonel pazarlama yöntemleri değişecek. Bu anlamda kurumlarımızı da geleceğe göre şekillendirmeliyiz.”
“Hiçbir şey kaldığı yerden başlamayacak”
“Virüs sona erdikten sonra hiçbir şey kaldığı yerden başlamayacak” diyen Başkan Tabaklar sözlerini şöyle tamamladı; “Artık tabiri caizse sivri akıllar lazım yeni dönemde. Çemberin dışında kalanları biraz daha oyunun içine alma zamanı. Bambaşka bir sürece giriyoruz. Yavaş yavaş normalleşme adımları gelmeye başladı. Tamamen normal sürece geçtiğimizde herkes işinin başına geçecek ama hiç bir şey kaldığı yerden başlamayacak. Bir takım yaptırımlar var onlar uygulanarak başlanacak. Bu kriterler de firmaları pey zorlayan kriterler. İnsanlarımızın yeni düzene alışması, adapte olması zaman alacak. Zor bir dönemden geçiyoruz, yeni bir döneme gireceğiz. Tüm bunlara en kısa sürede adapte olmak ve devam etmek zorundayız.”
Toplantıda BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TÜGİAD yönetim kurulundan gelen soruları da cevapladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaban mersinleri Bursa’da filizleniyor
YEREL HABERLER Yaban mersinleri Bursa’da filizleniyor
İşadamının konkordato kararı yeniden görüşülecek
YEREL HABERLER İşadamının konkordato kararı yeniden görüşülecek
5 katlı apartmanın altındaki yatır görenleri şaşkına çeviriyor
YEREL HABERLER 5 katlı apartmanın altındaki yatır görenleri şaşkına ...
Gürsu’da toplu taşımada önlemler alınıyor
YEREL HABERLER Gürsu’da toplu taşımada önlemler alınıyor
Bakanlıktan huzurevleri için flaş uyarı... Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine çiçek ve hediye kabul edilmeyecek Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerinde dijital görüşmelere izin verilecek
YEREL HABERLER Bakanlıktan huzurevleri için flaş uyarı... Anneler ...
Bursa’da kumar oynatılan kıraathaneye zabıtadan baskın
YEREL HABERLER Bursa’da kumar oynatılan kıraathaneye zabıtadan ...
Bilgisayar ve interneti olmayan öğrenci e-sınav için valiliklere başvuracak Bursa Uludağ Üniversitesi sınavları elektronik ortamda yapacak
YEREL HABERLER Bilgisayar ve interneti olmayan öğrenci e-sınav için ...
Yeşim, maske üretimine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yeşim, maske üretimine hazırlanıyor
Bursa’da Çiçeközü Göleti bölgeye cansuyu olacak Çiçeközü Göleti tamamlanınca yıllık 35 milyon TL gelir artışı sağlanacak
YEREL HABERLER Bursa’da Çiçeközü Göleti bölgeye cansuyu ...
TGK yönetiminden sektöre destek çağrısı: “Medya ve çalışanları zor durumda”
YEREL HABERLER TGK yönetiminden sektöre destek çağrısı: “Medya ve ...
Tekstil sektörü Covid-19’u tasarım ile yenecek
YEREL HABERLER Tekstil sektörü Covid-19’u tasarım ile yenecek
Şirinevler hizmete kavuşacak
YEREL HABERLER Şirinevler hizmete kavuşacak
Bursa’da Mandıras Deresi çevresindeki 14 dönümlük alan sıfırdan düzenleniyor Mandıras Deresi, Kestel’in nefesi olacak
YEREL HABERLER Bursa’da Mandıras Deresi çevresindeki 14 dönümlük ...
Karacabey’de ihtiyaç sahiplerine destek
YEREL HABERLER Karacabey’de ihtiyaç sahiplerine destek
Başkan Taban personelin Anneler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Taban personelin Anneler Gününü kutladı
Bursalı Emre'ye beyaz perdede önemli görev
YEREL HABERLER Bursalı Emre'ye beyaz perdede önemli görev
İnegöl’de 43 metre uzunluğundaki üst geçit haziranda hizmete giriyor
YEREL HABERLER İnegöl’de 43 metre uzunluğundaki üst geçit haziranda ...
Bursa’da kıraathanede kumar oynayan 13 kişiye suçüstü
YEREL HABERLER Bursa’da kıraathanede kumar oynayan 13 kişiye suçüstü
Osmangazi'de yetim çocuklara iftarlık ve hediye
YEREL HABERLER Osmangazi'de yetim çocuklara iftarlık ve hediye
Özhan'dan annelere özel indirimler
YEREL HABERLER Özhan'dan annelere özel indirimler
Sağlıkçıların buruk 'Anneler Günü'
YEREL HABERLER Sağlıkçıların buruk 'Anneler Günü'
Gemlik Belediyesi’nden bebek maması desteği
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden bebek maması desteği
Salgın sürecinde evde kalan çocuklar kabız olabilir
YEREL HABERLER Salgın sürecinde evde kalan çocuklar kabız olabilir
Karacabey’de trafik yoğunluğuna çare olacak 6 katlı otopark hizmete girdi
YEREL HABERLER Karacabey’de trafik yoğunluğuna çare olacak 6 katlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X