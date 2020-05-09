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Yaban mersinleri Bursa’da filizleniyor

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'da tarımla uğraşan 75 bin çiftçiye, yaban mersini fidanı dağıtıldı. Yılsonuna kadar rakamı 150 bine çıkarmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu fidanlarla şehrimizde 400 dönüm yeni yaban mersini bahçesi tesis edilmiş olacak" dedi.

Yaban mersinleri Bursa’da filizleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’da tarımla uğraşan 75 bin çiftçiye, yaban mersini fidanı dağıtıldı. Yılsonuna kadar rakamı 150 bine çıkarmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu fidanlarla şehrimizde 400 dönüm yeni yaban mersini bahçesi tesis edilmiş olacak” dedi.
Uygulamaya aldığı projelerle Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent olmasını sağlayan, verdiği hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri de sağladığı desteklerden mahrum etmiyor. Bursa’da tarımla uğraşan 75 bin çiftçi, Büyükşehir Belediyesi’nin kendileri için ayırdığı yaban mersini fidanlarına kavuştu.
Tarım A.Ş ile gelen değişim
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuya ilişkin açıklamasında, Bursa Tarım AŞ’yi ‘çiftçilerin üretim çeşitliliğine katkı sağlayan, onları eğiten, donanımlı ve bilimsel tarım yapılması noktasında çalışmalar yapan’ kurum haline getirdiklerini söyledi. Bursa’nın tarımsal üretimde ciddi potansiyelinin bulunduğunu, yaban mersini başta olmak üzere birçok üründe iklim, coğrafya ve flora gibi birçok avantaja sahip olduklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Şehrimizde katma değerli ürünlerin üretimini artırmak ve özellikle belli stratejik ürünlerde ön plana çıkmak, üreticimize bu alanda farkındalık kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.
Hedef: Merkez haline getirmek
Başkan Alinur Aktaş, Bursa’yı yaban mersini üretiminde merkez haline getirmek istediklerini ifade etti. Geçen yıl 10 bin yaban mersini fidanını çiftçilere ulaştırdıklarını, bu yıl hedefi daha da büyülterek 75 bin yaban mersini fidanını çiftçilerle buluşturduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Yılsonuna kadar sayıyı 150 bine tamamlamayı hedefliyoruz. Çiftçilerimiz süreçten çok memnunlar. Bu fidanlarla şehrimizde 400 dönüm yeni yabanmersini bahçesi tesis edilmiş olacak. Üretim kapasitemiz daha da artacak. Talep olduğu sürece fidan tedarik etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Tüm destek Büyükşehir’den
Başkan Aktaş, sürdürülebilir ve izlenebilir projeler peşinde olduklarını belirterek, çiftçileri yeni çeşitler ve farklı katma değerli ürünler ile geliştirmeye, desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Yaban mersini fidanlarının tedarik sürecinde finansman noktasında çiftçilere önemli imkanlar sunduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Toplam maliyetin yarısını biz karşılıyoruz. Kalan kısmın yarısını ilk hasatta diğer yarısını da bir sonraki sene hasattan sonra alıyoruz. Yani çiftçimizi hem sübvanse ediyor hem de finansman olarak destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Alinur Aktaş, yaban mersini fidanlarının bu yıl ‘korona virüs şartları nedeniyle’ vatandaşlara yerinde teslim edildiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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