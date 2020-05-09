Fidyekızık Spor tesisleri yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fidyekızık Spor tesisleri yenileniyor

İHA

Yıldırım Belediyesi çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşamın temel unsuru olan sporla iç içe yetişmeleri için spor tesislerini ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Fidyekızık Spor Tesisleri'ne ilk kazma vuruldu.

Fidyekızık Spor tesisleri yenileniyor

Yıldırım Belediyesi çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşamın temel unsuru olan sporla iç içe yetişmeleri için spor tesislerini ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Fidyekızık Spor Tesisleri’ne ilk kazma vuruldu.
Geleceğe yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğu ilkesiyle şehirde yaşayan 250 bini aşkın genç Yıldırımlıya hitap eden projeler geliştiren Yıldırım Belediyesi, Fidyekızık Spor Tesisleri’ne modernize edilmek üzere ilk kazmayı vurdu. Uzun bir süredir artık işlevini yitirmiş halde olan Fidyekızık Futbol Sahası’nda başlayan çalışmalar kapsamında kale direkleri söküldü, etrafı çevreleyen çitler toplanırken, yenilenecek zemin için eski çimin söküm işlemleri de başladı. Yıldırım’da bulunan amatör spor kulüpleri için önemli bir eksikliği giderecek olan Fidyekızık Spor Tesisleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından daha modern bir görünüme kavuşacak.
İlçeye yapılan yatırımlar ile Yıldırım’ın değerinin her geçen gün biraz daha arttığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “250 bin genç nüfusu içerisinde barındıran şehrimizde evlatlarımızı sağlıklı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için fiziki mekanlara ihtiyacımız var. Mevcut potansiyeli en iyi ve en doğru şekilde kullanarak sporda marka şehir hedefini tam anlamıyla yerine getirmek için bir yandan ilçemize bölgesel spor tesisleri kazandırırken diğer yandan da mevcut tesislerimizde tadilat çalışması gerçekleştirerek modern ve kullanışlı bir hale getiriyoruz” diye konuştu.
Spora ve sporcuya yıldırım destek
Fidyekızık Spor Tesisleri’nin Yıldırım ilçesindeki amatör spor kulüplerine hizmet eden en büyük nizami saha olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, “Fidyekızık Spor Tesislerimiz, bünyesinde 49 amatör spor kulübünü barındıran ilçemiz için çok önemli bir merkez. Bizde bu kapsamda hem sahamızın bakımını hem de tesisimizin restorasyonunu gerçekleştirerek Fidyekızık Spor Tesisimizi amatör spor kulüplerimize kazandıracağız. İlçemizde 49 amatör spor kulübü var. Biz bu kulüplerimize ulaşımdan malzeme desteğine kadar her türlü desteği sağlıyoruz. Spora ve sporcuya destek olmak ve ilçedeki çocukları spor yapmaya teşvik etmek adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Amatör spor kulüplerimizin müsabakalarını gerçekleştireceği bu tip sahaları kulüplerimize kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl Belediyesi sahada çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi sahada çalışmalarını sürdürüyor
İnegöl Belediye Başkanı Taban'dan 65 yaş üstü ziyareti
YEREL HABERLER İnegöl Belediye Başkanı Taban'dan 65 yaş üstü ...
Milletvekili Özen: "Bizdeki muhalefet anlayışı virüsten de tehlikeli"
YEREL HABERLER Milletvekili Özen: "Bizdeki muhalefet anlayışı ...
(Özel) Balkona çıktığında hayatının sürprizini yaşadı İstanbul'lu bankacı Bursa'daki nişanlısının doğum gününe gidemeyince evinin balkonuna kadar paramotor gönderdi
YEREL HABERLER (Özel) Balkona çıktığında hayatının sürprizini ...
Bursa’da yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Bursa’da yollar yenileniyor
Cumhurbaşkanlığı dezenfektan paketleri Mudanya’da dağıtılıyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı dezenfektan paketleri Mudanya’da ...
Kamyonet çalan hırsızlar polisten 20 dakika kaçabildi
YEREL HABERLER Kamyonet çalan hırsızlar polisten 20 dakika kaçabildi
Mudanya sahilleri Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle güzelleşiyor
YEREL HABERLER Mudanya sahilleri Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle ...
Yaban mersinleri Bursa’da filizleniyor
YEREL HABERLER Yaban mersinleri Bursa’da filizleniyor
İşadamının konkordato kararı yeniden görüşülecek
YEREL HABERLER İşadamının konkordato kararı yeniden görüşülecek
BTSO Başkanı Burkay: “Toplumun tüm kesimi ‘Yeni Normal’ döneme hazır olmalı”
YEREL HABERLER BTSO Başkanı Burkay: “Toplumun tüm kesimi ‘Yeni ...
5 katlı apartmanın altındaki yatır görenleri şaşkına çeviriyor
YEREL HABERLER 5 katlı apartmanın altındaki yatır görenleri şaşkına ...
Gürsu’da toplu taşımada önlemler alınıyor
YEREL HABERLER Gürsu’da toplu taşımada önlemler alınıyor
Bakanlıktan huzurevleri için flaş uyarı... Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine çiçek ve hediye kabul edilmeyecek Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerinde dijital görüşmelere izin verilecek
YEREL HABERLER Bakanlıktan huzurevleri için flaş uyarı... Anneler ...
Bursa’da kumar oynatılan kıraathaneye zabıtadan baskın
YEREL HABERLER Bursa’da kumar oynatılan kıraathaneye zabıtadan ...
Bilgisayar ve interneti olmayan öğrenci e-sınav için valiliklere başvuracak Bursa Uludağ Üniversitesi sınavları elektronik ortamda yapacak
YEREL HABERLER Bilgisayar ve interneti olmayan öğrenci e-sınav için ...
Yeşim, maske üretimine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yeşim, maske üretimine hazırlanıyor
Bursa’da Çiçeközü Göleti bölgeye cansuyu olacak Çiçeközü Göleti tamamlanınca yıllık 35 milyon TL gelir artışı sağlanacak
YEREL HABERLER Bursa’da Çiçeközü Göleti bölgeye cansuyu ...
TGK yönetiminden sektöre destek çağrısı: “Medya ve çalışanları zor durumda”
YEREL HABERLER TGK yönetiminden sektöre destek çağrısı: “Medya ve ...
Tekstil sektörü Covid-19’u tasarım ile yenecek
YEREL HABERLER Tekstil sektörü Covid-19’u tasarım ile yenecek
Şirinevler hizmete kavuşacak
YEREL HABERLER Şirinevler hizmete kavuşacak
Bursa’da Mandıras Deresi çevresindeki 14 dönümlük alan sıfırdan düzenleniyor Mandıras Deresi, Kestel’in nefesi olacak
YEREL HABERLER Bursa’da Mandıras Deresi çevresindeki 14 dönümlük ...
Karacabey’de ihtiyaç sahiplerine destek
YEREL HABERLER Karacabey’de ihtiyaç sahiplerine destek
Başkan Taban personelin Anneler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Taban personelin Anneler Gününü kutladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X