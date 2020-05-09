Küçük Hamza özel izinle babasının mezarını ziyaret etti Başkan Dündar, özel izin alarak küçük Hamza’nın babasının mezarını ziyaret etmesini sağladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, babasını kaybeden ve salgın sebebiyle dışarı çıkma yasağı bulunan Hamza’nın mezarlık ziyareti isteğini geri çevirmedi. Babasının Karacabey Keşlik köyündeki mezarına gitmek isteyen Hamza için özel izin ve organizasyon hazırlayan Dündar, Koca ailesinin gönlünü fethetti.

Osmangazi Belediyesi’nin her yıl Ramazan ayının 15’inde Dünya Yetimler Günü münasebetiyle düzenlediği geleneksel yetim iftarı, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı. Bunun üzerine Osmangazi Belediyesi tarafından yetim çocukların ailelerine sıcak iftar yemekleri evlerine kadar götürüldü.

Ziyaret sırasında Hamza Koca isimli çocuk, babasının Karacabey’deki mezarını ziyaret etmek istediğini, ancak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı gidemediğini iletti. Başkan Dündar, kendisine yardımcı olmasını isteyen Hamza’nın bu özel isteğini kırmadı. Dündar, gerekli organizasyonun yapılması talimatını verdi. Hamza, annesi Ayşe Koca ile babasını mezarında ziyaret etti. Hamza, “Dün Mustafa Başkan evimize geldi, bir isteğimiz var mı diye sordu. Ben de babamın mezarını görmek istediğimi söyledim. O da bu arzumu gerçekleştirdi. Şimdi babamın mezarındayız. Dua ettik. Mustafa Başkanımız’a ayrıca yine teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anne Ayşe Koca ise “Mustafa Başkan’ın sayesinde geldik. Çocuklarımla çok mutluyuz. Dileğimizi yerine getirdi. Bugün Anneler Günü. Mustafa Başkan, bana en güzel Anneler Günü hediyesini verdi. Kendisinden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz” dedi.

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