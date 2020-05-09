Bursa'da, çekiciyle otomobil çalan ikili adliyeye sevk edildi (2)

<br>TUTUKLANDILAR<br>Bursa'da, çekiciyle 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç çaldıkları tespit edilen Serkan Koç ve Yusuf Oğultarhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN<br>2020-05-09 21:32:35<br>
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