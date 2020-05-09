Emekli maaşının 500 TL'sini bağışladı

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Mehmet Ayaz (83), Vefa emekli maaşından 500 TL'yi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.<br>İnegöl'e bağlı kırsal Soğukdere Mahallesi'nde oturan Mehmet Ayaz, İnegöl Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak emekli maaşının çekilmesini istedi. Mehmet Ayaz, emekli maaşını çekerek adresine getiren Vefa Sosyal Destek ekibine 500 TL vererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulundu.<br>Mehmet Ayaz, görevlilere, her maaş çektiğinde çeşitli kurumlar aracılığıyla devlete bağışta bulunduğunu belirterek bu durumun kendisini mutlu ettiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-09 21:47:28<br>

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