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Bursa'da taksiciler için korona virüs kararları açıklandı

İHA

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında ticari taksilerin faaliyetlerine ilişkin alınan kararlar açılandı. Hijyen kurallarının ön plana çıktığı açıklamada taksi şoförleri ve müşterileri ilgilendiren konular duyuruldu.

Bursa'da taksiciler için korona virüs kararları açıklandı

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında ticari taksilerin faaliyetlerine ilişkin alınan kararlar açılandı. Hijyen kurallarının ön plana çıktığı açıklamada taksi şoförleri ve müşterileri ilgilendiren konular duyuruldu.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada ticari taksiler için alınan yeni kararlar yayımlandı. Valilikten yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 23.03.2020 tarih 5823 sayılı Genelgesi ve 24.03.2020 tarih 11 sayılı il Hıfzıssıhha Kurulu Kararında toplu ulaşım araçlarında alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde bir çok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı riskler ortaya çıkmaktadır. İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 08.05.2020 tarih ve 45 sayılı kararı ile, bu risklerin giderilmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda pandemi sürecinde tedbirlerin alınması gerekmektedir." denildi.

Açıklamada ticari taksilerle ilgili alınan kararlar şöyle belirtildi:
"Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacaktır. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren kurum, kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığını gösteren belgeyi denetim esnasında ibraz edeceklerdir.
Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacaklardır.
Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulunduracak, ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecektir.
Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir.
Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyeceklerdir.
Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacaktır.
Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacaktır."

Açıklamanın devamında "Belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyonun yapılmasına, konunun trafik zabıtası tarafından etkin şekilde denetlenmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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