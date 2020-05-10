Kısıtlama zamanı otomobil çaldı, yakalandı ağır cezaya çarptırıldı Çaldığı otomobil pahalıya patladı 10 bin lira ceza yedi, gözaltına alındı

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Bursa'nın Kestel ilçesinde çaldığı araçla kaçmaya çalışan 67 yaşındaki adam İnegöl ilçesinde yakayı ele verdi. Kimliksiz ve ehliyetsiz şahsa hem araç çalmaktan hemde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin G. kendisine ait 16 E 8221 plakalı araçla Kestel Barakfakih Köyü'nde kendisine ait bahçede bulunan arıları kontrol etmeye gitti. Park halinde araç 67 yaşındaki Alaattin Ç. tarafında çalındı. Arabasının olmadığı gören sürücü hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler çalıntı aracı her yerde aramaya başladı. Söz konusu çalıntı aracı Ortaköy kavşağında bekleyen trafik ekibi fark etti. Aracı kullanan sürücü "dur" ikazına uymayarak yola devam etti.

Nefes kesen kovalama neticesinde aracı çalan şahıs Bursa Ankara yolunda Jandarma ekiplerinin uygulama noktasında kıskıvrak yakalandı. Alaattin Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsa "sokağa çıkma yasağını ihlalden, kimliksizlikten ve ehliyetsiz araç kullanmaktan" dolayı toplamda 10 bin lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca aracı çalan şahsın cezaevinden daha yeni çıktığı öğrenilirken, sahibi gelerek aracı jandarma ekiplerinden teslim aldı.

Zanlı ise Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

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