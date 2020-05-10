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<br>Yasin KESKİN / KARACABEY(Bursa), (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden ve koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmeden önce profesyonel liglerde şampiyon olmayı garantileyen tek takım olan Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya ilginç bir teklif geldi.<br>Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Avrupa'dan futbol kulübü satın alacağı yönünde haberler çıkan ünlü televizyoncu Ilıcalı'ya bir tweet atarak, "Sayın Ilıcalı, gelin görüşelim, 5 sene sonra tüm Avrupa, Karacabey'i seyretsin" diye çağrıda bulundu. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN<br>2020-05-10 12:18:11<br>

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