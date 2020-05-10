Türkiye'nin en büyük tesisi kurban bayramına hazır

Osmangazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile başarılı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan Türkiye’ye örnek yatırımları da kesintisiz sürdürüyor.

Yatırım ve projelerine hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediyesi, korona salgını sonrası Osmangazilileri birçok hizmetle buluşturmaya hazırlanıyor. Osmangazi Belediyesi, her kurban bayramında yaşanan çevre kirliliği ve ortaya çıkan kötü görüntünün önüne geçmek adına, kente modern kurban satış ve kesim kompleksi kazandırıyor. Veysel Karani Mahallesi’nde inşa edilen kompleksin, bayrama yetiştirilmesi adına çalışmalar hummalı şekilde sürdürülüyor.

Kurban bayramında vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmesi adına ilçeye modern bir kurban satış ve kesim kompleksi kazandırdıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Türkiye’nin en büyük ve hijyenik kurban kesim ve satış alanını inşa ediyoruz” dedi.

70 dönümlük arazi üzerine inşa edilen tesiste, kesim öncesi hayvanların bekletileceği 350 civarında padok olacağını ifade eden Dündar, “Bu modern tesis, Osmangazi’deki kurban kesim ve satış yerlerinin toplandığı alan olacak. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Çelik çatı montaj çalışmaları tamamlandı. Artık çatı örtme işlemine başlıyoruz. Bir yandan da padok bölümleri için çalışmalar başladı. Hedefimiz, çalışmaları tamamlayarak bu güzel tesisi Kurban Bayramı’nda hizmete sunmak. Şimdiden Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Günlük 4 bin hayvan kesim kapasitesine sahip tesiste, karantina bölümü, kesimhane, depolar, adaklık kurban satış bölümleri, zabıta ve veteriner noktaları ile 400 araçlık otopark yer alacak.

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