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65 yaş üstü vatandaşlara Turgay Erdem sürprizi

İHA

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile birlikte Anneler Günü'nde İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ni ziyaret ederek, sakinlere karanfil verdi. Başkan Erdem, daha sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara Roman Orkestrası eşliğinde maske ve çiçek dağıtarak moral verdi.

65 yaş üstü vatandaşlara Turgay Erdem sürprizi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile birlikte Anneler Günü’nde İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’ni ziyaret ederek, sakinlere karanfil verdi. Başkan Erdem, daha sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara Roman Orkestrası eşliğinde maske ve çiçek dağıtarak moral verdi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Anneler Günü’nde CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile birlikte İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’ni ziyaret etti. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması için verilen izin sürecinde huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, sosyal mesafeyi koruyarak sohbet etti. Onların talep ve önerilerine kulak veren Başkan Erdem, salgın sürecinde kimsenin zarar görmemesi için ellerinde geleni yaptıklarını ifade etti. Başkan Turgay Erdem ve Erkan Aydın, Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıtarak annelerin anlamlı günlerini de kutladı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Huzurevimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımız da kalıyor ve onlar sokağa çıkamıyorlardı. Dolayısıyla bugün belirlenen saatler arasında sokağa çıkış yasakları kalktı. Onlar da huzurevinin bahçesinde temiz hava alarak zamanlarını geçirmeye, yürüyüş ve spor yapmaya çalışıyorlar. Biz de annelerimizin bu anlamlı gününü kutlamak için geldik. Onları kucaklayamasak da, gönlümüzden kucaklayarak Anneler Günü’nü kutladık. Tüm annelerin ve anne adaylarının bu özel gününü kutluyorum” dedi.
Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da , “Ebediyete intikal etmiş annelerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi. Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin de anlamlı gününü kutladıklarını belirten Erkan Aydın, “Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olacak huzurevinde kalan yurttaşlarımızla sohbet ettik. İki aydır dışarı çıkamadılar ama şunu iyi gözlemliyoruz ki bu konforda ve rahatlıkta Türkiye’de belki yaşlı bakım evi yok. Başta Nilüfer Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese ve burada yaşayan büyüklerimize kolaylıklar diliyorum. Şanslı olduklarını da görüyorum. Umarım uzun yıllar Nilüfer Belediyemizin bu hizmetleri devam eder, vatandaşlarımız da bu güzelliklerden yararlanır” şeklinde konuştu.
Başkan Erdem’den çiçek ve maske
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın huzurevi ziyaretinden sonra Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası eşliğinde kentin çeşitli noktalarında günler sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve çiçek hediye etti. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın keyifli şarkılarıyla oynamaya başlayan vatandaşlara Başkan Turgay Erdem ve Erkan Aydın da eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Bölgede oturanlarda evlerinin balkon ve camlarından renkli anlara tanıklık etti. Gün boyunca Nilüfer’in çeşitli noktalarında sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlara çiçek dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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