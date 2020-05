Başkan anneleri unutmadı Annelere Başkan Kanar'dan sürpriz ziyaret

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Anneler Günü dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulunarak anneleri unutmadı.

Eşi Yasemin Kanar Hanımefendi ile birlikte Fevzidede Mahallesinde Şehit annesi Müberra Etiler, Hamzabey mahallesinde 80 yaşındaki Hacer Gökçe, Şevketiye Mahallesinde yaşayan engelli anne Fatma Sencer’i ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, annelerle sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Mustafakemalpaşalı annelere çeşitli hediyeler verdiği ziyaretlerde konuşan Başkan Kanar, “Sevgili Peygamberimizin 'cennet anaların ayakları altındadır' hadisinde buyurduğu gibi her zaman bu inançla yaşıyoruz. Annelerimizin evlatlarını vatanına, milletine, faydalı birer birey olarak yetişmesi için verdikleri emek ve moral, her zaman yanımızda bizlere manevi destek olmuştur. Ne yapsak onlara olan borcumuzu asla ödeyemeyiz” dedi.

Korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan annelerimizin hep yanlarında olduk diyen Başkan Kanar, “Bu zorlu süreçte özellikle yaşlı ve engelli ailelerimizi unutmadık. Annelerimiz her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Onların bu güzel ve anlamlı gününü kutlamak, sıkıntılarını dinlemek istedik. Onların çabası ve sevgisi oldukça, bizler geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz. Büyük emeklerle bizleri büyüten annelerimizin ellerinden öpüyor, Anneler Günü’nü canı gönülden kutluyorum. Ahirete göçenlere Allah'tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

