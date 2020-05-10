73 yaşındaki kadının Anneler Günü'nü polisler kutladı

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<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da polis ekipleri, 155'i arayarak, kimsenin Anneler Günü'nü kutlamadığını söyleyen Nevriye Şahin'in (73) evine giderek, sürpriz yaptı. <br>İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi´nde oturan Nevriye Şahin, kimsenin kendisinin Anneler Günü´nü kutlamadığı için üzüldü. Şahin, bu durumu 155'i arayarak polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Şahin´in evine gitti. Şahin´e çiçek veren ekipler, Anneler Günü´nü kutladı. Ayrıca ekipler, Şahin´i polis aracıyla kentte gezdirdi. Polisleri karşısında görünce mutlu olduğunu belirten Nevriye Şahin, "Sokaktaki çocuklar bile Anneler Günü´mü kutlamadı. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-10 16:34:08<br>

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