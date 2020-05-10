65 yaş ve üstü vatandaşlar, orkestra eşliğinde sokakta oynadı

<br>Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)BURSA´nın Nilüfer ilçesinde, kendilerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla sokaklara çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Roman Orkestrası eşliğinde oynayarak, eğlendi.<br>Bursa´da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası eşliğinde kentin çeşitli noktalarında günler sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve çiçek hediye etti. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası´nın keyifli şarkılarını duyan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, oynamaya başladı. Başkan Turgay Erdem´in de oyuna eşlik etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı. Bölgede oturan diğer vatandaşlar da evlerinin balkon ve camlarından alkışlarla destek verdi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-05-10 16:52:52<br>
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