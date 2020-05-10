101 yaşındaki Selvi Akçay: Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorum

<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA´da Anneler Günü nedeniyle İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü´nün ziyaret ettiği 101 yaşındaki Selvi Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ı çok sevdiğini belirterek, "Ölmeden önce Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorum" dedi.<br>İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, ilçedeki 100 yaşını aşmış 8 kadını ziyaret ederek, Anneler Günü´nü kutladı. Görücü, kadınlara Türk bayrağı ve adlarına dikilen fidanların sertifikalarını teslim etti. Ziyarette konuşan 101 yaşındaki Selvi Akçay, "Cumhurbaşkanımı çok seviyorum. 5 vakit namazda da dua ediyorum. Kendisini ölmeden önce görmek istiyorum. Başımızın üstünde yeri var. Allah ondan razı olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-10 17:50:36<br>
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