48 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak özel araçlarıyla gezintiye çıktı. İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri ana caddeleri trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi.



Korona virüsü tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde beşinci kez uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından havanın yağmurlu olmasına rağmen İnegöllü vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak özel araçlarıyla gezmeye çıktı. Emniyet ekipleri önlem amacıyla AVM kavşağı, Milli İrade Meydanı ve Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. Sürücüler ara sokaklarda bir süre tur attıktan sonra evlerine geri döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.