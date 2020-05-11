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Bursa'da 2 günlük kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti

DHA

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da 2 gün süren kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar gece yarısından itibaren sokağa çıktı. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, İnegöl ilçe merkezine gitmek isteyen vatandaşlar ise polis engeliyle karşılaştı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınının  kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı saat 00.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda Bursalı vatandaşlar yağışlı havaya rağmen...

Bursa'da 2 günlük kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da 2 gün süren kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar gece yarısından itibaren sokağa çıktı. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, İnegöl ilçe merkezine gitmek isteyen vatandaşlar ise polis engeliyle karşılaştı.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınının  kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı saat 00.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda Bursalı vatandaşlar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı. Gece yarısından sonra kentin işlek caddelerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Çok sayıda vatandaş, Altıparmak Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu.<br>İLÇE MERKEZİ GİRİŞLERİNE POLİS ENGELİ<br>İnegöl ilçesinde de kısıtlamanın sona ermesinin ardından yağışlı havaya rağmen vatandaşlar sokaklara çıkmasıyla ilçe merkezinde trafik yoğunluğu yaşandı. Merkeze uzak birçok mahallede oturanlar araçlarıyla ilçe merkezine giderken polis engeliyle karşılaştı. Ahmet Akyollu, Nuri Doğrul ve İstiklal caddelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler araç geçişlerine izin vermedi.FOTOĞRFLI DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMENYavuz YILMAZ<br>2020-05-11 01:45:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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