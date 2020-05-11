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Zeytin fidanı merkezinde yeni sezon başladı

DHA

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA) TÜRKİYE'nin dört bir yanına Gemlik tipi zeytin fidanı üretimi yapan Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yeni sezon başladı. Mart ve nisan ayında çelik kesiminin yapıldığı zeytin fidancılığında, torbalama çalışmaları sürüyor. Zeytin fidanı üreticileri ise yeni sezona ümitli bakarken, yılık ortalama 10 milyon fidan üretiliyor. Son 20 yılda zeytin fidanı üretiminin Türkiye´deki en önemli merkezi haline gelen Orhangazi´de Gemlik tipi zeytin fidanı üretimi devam ediyor. Bazı dönemlerde yıllık 70 milyon adet zeytin fidanı üretiminin yapıldığı Orhangazi´de bu rakamlar...

Zeytin fidanı merkezinde yeni sezon başladı

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA) TÜRKİYE'nin dört bir yanına Gemlik tipi zeytin fidanı üretimi yapan Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yeni sezon başladı. Mart ve nisan ayında çelik kesiminin yapıldığı zeytin fidancılığında, torbalama çalışmaları sürüyor. Zeytin fidanı üreticileri ise yeni sezona ümitli bakarken, yılık ortalama 10 milyon fidan üretiliyor.<br>Son 20 yılda zeytin fidanı üretiminin Türkiye´deki en önemli merkezi haline gelen Orhangazi´de Gemlik tipi zeytin fidanı üretimi devam ediyor. Bazı dönemlerde yıllık 70 milyon adet zeytin fidanı üretiminin yapıldığı Orhangazi´de bu rakamlar son yıllarda düşmüş olsa da üretim tüm hızıyla devam ediyor.<br>YILDA ORTALAMA 10 MİLYON ADET ÜRETİLİYOR<br>Zeytin hasat mevsiminin tamamlandığı ocak ayından sonra mart ve nisan aylarında çelik toplama işlemi ile başlayan zeytin fidancılığında toplanan zeytin dalları, sıcaklık derecesi yüksek seralarda köklendiriliyor. Yaklaşık 1,5 ay süren köklendirme çalışması sonrasında yaklaşık 80 derece sıcaklıktaki seralardan çıkarılan zeytin fidanları toprakla buluşup torbalanıyor. Torbalanan fidanlar ise ayrı seralarda ilaçlama, gübreleme ve sulama dönemlerini beklemeye başlıyor. Orhangazi genelinde 100 civarında zeytin fidanı üreticisi ortalama 10 milyon adet zeytin fidanı üretiyor. Üretilen fidanlar ise ağırlıklı olarak Güneydoğu, Akdeniz ve Ege illerine gönderiliyor.<br>'ÜRETİME DEVAM ETMELİYİZ'<br>Üretici Ümit Baykan zeytin fidancılığına Mart ve Nisan aylarında zeytin çeliği kesimi ile başladıklarını belirterek, "Isıtıcı seralarda köklendirme yapıyoruz. Mayıs, haziran aylarında torbalama işlemi yapıyoruz. Seralarımızda bir süre beklettikten sonra eylül ve ekim aylarında da satışlarımız başlıyor. Üreten bir ülke olmaya devam etmemiz gerekiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarımız için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Buna göre çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde de çalışıyoruz. Üretilen fidanlar ağırlıklı olarak Güneydoğu ve Ege bölgelerine gönderiliyor. Satışlar da her yıl değişkenlik gösteriyor, talebe göre bazı yıllar üretimin yüksek miktarda oluyor" ifadelerini kullandı.  DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-05-11 09:54:52<br>

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