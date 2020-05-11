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Kredi limitlerinin arttırılması gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi Web tapuya yoğun ilgi Vatandaşın ilk tercihi kredisiz konut alımı

İHA

Korona virüs salgınıyla birlikte mart ayından itibaren konut satışlarında belli azalma olmasına rağmen konut yatırımına talep olduğunu belirten Elfi Gayrimenkul Kurucusu Özkan Aydemir, konut kredisi kullanım limitlerinin yüzde 80'den 90'a çıkarılmış olması da sektör adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Kredi limitlerinin arttırılması gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi Web tapuya yoğun ilgi Vatandaşın ilk tercihi kredisiz konut alımı

Korona virüs salgınıyla birlikte mart ayından itibaren konut satışlarında belli azalma olmasına rağmen konut yatırımına talep olduğunu belirten Elfi Gayrimenkul Kurucusu Özkan Aydemir, konut kredisi kullanım limitlerinin yüzde 80'den 90'a çıkarılmış olması da sektör adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
Mayıs ayının gelmesi itibariyle hareketli günlerin yaşanması beklenen emlak sektöründe bir yandan alıcılar diğer bir yandan da satıcılar için oldukça önemli bir dönem başladığını ifade eden Elfi Gayrimenkul Kurucusu Özkan Aydemir, korona salgınının gündemden ve günlük hayatımızdan uzaklaşmasıyla birlikte başta inşaat sektörü olmak üzere emlak ve gayrimenkul sektörünün tekrar yukarı yönlü bir seyir yaşayacağının söyledi.
Aydemir yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;
"Böylesine zor bir dönemde dahi tapu işlem sayılarında ciddi artışlar yaşanmaya devam ediyor. Özellikle vatandaşın evden çıkmadan tapu işlemlerini online yapabilmesi her kesim için ciddi kolaylıklar sağladı. Bunun yanı sıra özellikle inşaat firmalarının da yaptığı sanal örnek daire turları ve uzaktan online satış sistemleriyle tüketicilerimiz konut alımlarına devam etme fırsatı buldu. Korona salgını sonrası gayrimenkul sektörünü 3 kritik dönem bekliyor. Birinci dönem salgının hemen sonrasında yaşanacak olan gayrimenkulde yeni normal dönem, ikinci dönem ekonomik yenilenme ve adaptasyon dönemi ve üçüncü dönem ise stratejik kalkınma dönemi olacaktır."
Gerek konut yatırımcıları gerekse de toprak yatırımcıları için yıllardan bu yana kabul gören ve bir takım alışkanları da bünyesinde barındıran sektörel bazlı bir takım ön kabullerin söz konusu olduğunu belirten Elfi Gayrimenkul Kurucusu Özkan Aydemir, “Bu ön kabullerde gayrimenkulün bir yatırım aracı olarak kullanılması halinde kısa vadede değer artışı sağlayan ve hızlı karlılık getirisi olduğu bir gerçektir. Ancak salgın sonrası gayrimenkul sektöründe hızlı bir toparlanma ve hareketlenme ihtimali yüksek değildir. Bu yüzden tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de yeni normal dönemi ile kısa vadede yüksek getiriler yerine dönemsel olarak olağan gelir getirileri gündeme gelecektir” dedi.
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, mart ayında peşinat kullanım oranı yüzde 43.44, banka kredisi kullanım oranı yüzde26.17 ve senet kullanım oranı yüzde30.39 olarak gerçekleştiğini belirten Aydemir, "Şubat ayında peşinat kullanımı yüzde47.46, banka kredisi kullanımı yüzde 20.25, senet kullanımı yüzde 32.29 seviyesinde gerçekleşmişti. Mart ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 50.16’sı bitmiş konut stoklarından, yüzde 49.84’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Şubat ayında ise satışların yüzde 50.06’sı bitmiş, yüzde 49.94’ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu" diye konuştu.
Vatandaşları kalabalıklardan uzak tutmak için daha fonksiyonel hale getirilen web tapu uygulaması vatandaşlar büyük ilgi gördüğünü ifade eden Aydemir, "Bu uygulama sayesinde işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde, beklemeden yapabilen ve işlemlerinin bütün aşamasını takip eden vatandaşlar, son aşamada sadece ıslak imza için tapu müdürlüklerine gitti. Bu şekilde 1831 Mart arası tapuda online olarak toplam 113 bin 28 işlem gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 29 bin 748 konut satışı da online olarak web tapu üzerinden yapıldı. İstanbul'da 18 Mart'tan itibaren ay sonuna kadar 15 bin konut el değiştirirken en çok konut satışı, Esenyurt, Pendik, Ümraniye, Küçükçekmece ve Kadıköy'de yapıldı. Online konut satışında 8 bin 674 konut ile Ankara ikinci, 6 bin konut ile İzmir üçüncü sırada yer aldı. İzmir'i 4 bin 496 ile Antalya ve 4 bin 149 satış ile Bursa takip etti. Online konut satışının en yoğun olduğu diğer iller ise Konya, Mersin, Manisa, Gaziantep, Balıkesir, Kocaeli, Adana, Aydın, Tekirdağ ve Muğla şeklinde sıralandı" dedi.

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