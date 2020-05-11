Osmangazi’de metruk bina kalmayacak Osmangazi metruk binalardan temizleniyor

Osmangazi Belediyesi, ilçede can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk bina bırakmamak adına yürüttüğü yıkım çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, atıl vaziyette bulunan ve madde bağımlılarının mesken edindikleri metruk yapılar tek tek yıkıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesinde bulunan iki katlı metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri, can ve mal güvenliği adına tehlike arz eden bina, iş makinesi ile yıkıldı.

Yıkım çalışmalarını değerlendiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı açıklamada; “İlçemiz metruk yapılardan temizlendikçe, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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