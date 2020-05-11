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AVM'ler açıldı bahaneler şaşırttı Kimi halı, bazısı çaydanlık almaya geldi

İHA

AVM'ler açıldı bahaneler şaşırttı Kimi halı, bazısı çaydanlık almaya geldi

Uzun süredir kapalı olan AVM'ler kapılarını müşterilerine açarken, alışverişe gelen vatandaşların bahaneleri ise şaşırttı. Ateşleri ölçülen ve dezenfektan kullandırılan müşterilerin, halı, çaydanlık, çocuk bezi almaya geldiklerini belirtmesi dikkatlerden kaçmadı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) bugün yeniden açıldı. Müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alındı. Bir çok mağazanın kapalı olduğu gözlenirken, yetkililer de zorunlu olmadıkça AVM'lerde olmamayı, korona virüs tehlikesinin bitmesini beklemeyi tavsiye etti.
Bursa'da 150 mağazası bulunan bir AVM'nin sadece marketinin ve 35 mağazasının açık olduğu gözlendi. Yavaş yavaş hareketlenen AVM'ye gelenlerin bahaneleri ise şaşırttı. Kimi çocuğu için kıyafet ve bez alacağını ifade ederken, bazısı da halı ve çaydanlık almaya geldiğini söyledi.
AVM'ye gelip bir çok mağazanın kapalı olduğunu gören bir çok vatandaş geri dönerken, kapalı olan mağazaların da duruma göre açılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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