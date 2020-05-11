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Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Yücel: Lige renk kattık

DHA

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Frutti Extra Bursaspor´da Genel Menajer Nedim Yücel, Avrupa´da mücadele etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kendi ayakları üzerinde duran basket şubesi kurduk. Sezonun geneline baktığınız zaman da çok büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sezon taraftarımıza Avrupa mücadelesi izleteceğiz. Lige renk kattık" dedi. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, koronavirüs pandemisinden, basketbol takımının sezon genelindeki duruma dek pek çok konuda açıklamalarda bulundu.Koronavirüs pandemisi nedeniyle...

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Yücel: Lige renk kattık

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Frutti Extra Bursaspor´da Genel Menajer Nedim Yücel, Avrupa´da mücadele etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kendi ayakları üzerinde duran basket şubesi kurduk. Sezonun geneline baktığınız zaman da çok büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sezon taraftarımıza Avrupa mücadelesi izleteceğiz. Lige renk kattık" dedi.<br>ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, koronavirüs pandemisinden, basketbol takımının sezon genelindeki duruma dek pek çok konuda açıklamalarda bulundu.Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalmaya özen gösterdiklerini ifade eden Yücel, mümkün olduğunca evde kaldıklarını, görüşmelerini de sosyal mesafe kuralına özen göstererek gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bu süreyi geçmiş maçları analiz ederek, oyuncuları izleyerek geçirdiğini kaydeden Yücel, en kısa zamanda sosyal bir hayata dönme temennisinde bulundu.<br>"FEDERASYON VE TAKIMLAR BERABER HAREKET EDİYOR"<br>Pandemi sürecindeki tutumuna ilişkin Türkiye Basketbol Federasyonu´na teşekkür eden Yücel, "Federasyon ile sürekli olarak iletişim halindeyiz. Bütün kulüpler süreci yakından takip ediyor, bu süreçten en az zararla çıkma adına gerek federasyon, gerekse takımlar beraber hareket ediyor" dedi. Yücel, kanaatinin ise önceliğin sporcu sağlığı olması nedeniyle ligin oynanmaması yönünde olduğunu bildirdi.<br>"BURSASPOR´A YAKIŞAN BİR KADRO KURDUK"<br>ING Basketbol Süper Ligi´ndeki ilk sezonlarında çok zorlu süreçlerden geçtiklerine işaret eden Yücel, "Geçtiğimiz sene başında kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir Bursaspor basketbol şubesi vardı. Başkanımız Sezer Sezgin´in çabalarıyla şube devam etti. Düşük bir bütçeye rağmen Türkiye Basketbol Ligi´nden en rahat çıkan takımlardan biriyiz, 5 hafta kala şampiyon olduk. Süper Lig´e yükseldik, çok bambaşka bir mecraya çıktık. Bu esnada Bursaspor futbol takımı Süper Lig´den düştü, maddi ve manevi açıdan çok büyük yara aldık. O süreçte çeşitli aksaklıklar yaşadık, akabinde şubeyi A.Ş. yaptık. Kendi ayakları üzerinde duran basket şubesi kurduk. Bir yandan yeni şubenin kuruluşu, bir yandan da Süper Lig´de mücadele etmek, çok zor bir yaz dönemi geçirdik. Bir ara hedefimiz takımı artık sahaya çıkarmaktı; başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz gerçekten sabah akşam çok çalıştık. Bursaspor´a yakışan bir kadro kurduk, sezonun geneline baktığınız zaman da çok büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum" dedi.<br>"PROTOKOLLERDE EN BÜYÜK PAY OYUNCULARIN ANLAYIŞI"<br>Liglere pandemi nedeniyle ara verilmesinin ardından Frutti Extra Bursaspor yönetimi, hem yerli hem de yabancı oyuncularla bir protokol gerçekleştirdi. Bu protokole ilişkin konuşan Genel Menajer Yücel, "Lige ara verildikten sonra oyuncularla yaptığımız görüşmelerde, özellikle Ender Arslan ve Evren Büker´e teşekkür ediyorum. Onların da liderliğinde oturduk, konuştuk. Protokol gerçekleştirdik, kulübün de ne kadar zor şartlarda olacağını izah ettik, anlayış gösterdiler. Bu protokolde lig devam ederse, lig sonlandırılırsa diye senaryolarımız belirlendi. Bunu belki de Avrupa´da en hızlı gerçekleştiren takım olduk, burada en büyük pay oyuncuların anlayışıdır" diye konuştu.<br>"AVRUPA ÖZLEMİNE SON VERECEĞİZ"<br>Bursaspor´a genel menajerlik görevine başladığı zaman en büyük hayalinin Avrupa´da Bursaspor ile mücadele etmek olduğunu belirten Yücel, "Bursaspor´u layık olduğu Avrupa´da temsil etmek istiyoruz. Şu anki sıralamada buna hak kazandık. İnşallah önümüzdeki sezon Avrupa özlemine son vereceğiz. Yeter ki şu durum düzelsin, yeniden dolu tribünlerde taraftarımız önünde oynayalım ve Avrupa´da boy gösterelim. İnşallah önümüzdeki sezon taraftarımıza Avrupa mücadelesi izleteceğiz. Lige renk kattık, ilk haftalardaki atmosferler federasyon yetkililerini de takdir etti. Müthiş atmosfer vardı. Taraftarımızla, takımımızla lige çok renk kattık. Uludağ İçecek´in de katılmasıyla lige bambaşka bir soluk getirdik. İnşallah basketbolseverler, uzun yıllar bu heyecanı yaşayacak" sözlerini kullandı.<br>"PLAY-OFF POTASI İÇERİSİNDE OLURDUK"<br>Lige ara verilmeseydi, kendilerinin Play-Off´ta yer alacaklarına işaret eden Yücel, "Kesinlikle Play-Off potası içerisinde olurduk. İnişli çıkışlı bir grafiğimiz oldu sezon içerisinde ama yeni bir takımız, yabancıların çoğu Avrupa´da tecrübesiz oyunculardı. Çok geniş bir rotasyonumuz yoktu. Son haftalarda yükselen bir grafiğimiz vardı. Robinson da uyum sağlamıştı, fikstür avantajına da sahiptik. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını heyecanla bekliyorduk, ilk senemizde Play-Off heyecanını yaşatmak istiyorduk" dedi.<br>"HEYECAN VERİCİ BİR TAKIM OLDUK"<br>Teknik heyet ile birlikte Ümit Milli Takımı´nda da birlikte çalışan Yücel, kadro mühendisliği ve daha öncelerde takımda forma giyen Karlo Vragovic ile Dejan Borovnjak´a da ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;<br>"Çok fazla mesai harcadık, Chris Jones ilel Allerik Freeman çok yakından takip ettiğimiz oyunculardı. Karlo ve Dejan, Bursaspor basketbolu için çok önemli isimler, ikisi de Bursaspor basketbolunun ilk yabancı oyuncuları. 3 sene boyunca mücadeleleriyle adlarını altın harflerle yazdırdılar. Karlo´nun pozisyonu için Freeman ve Jones´tan çok fazla beklentimiz vardı. Baktığınızda Jones için pek çok kulüpten teklif geldi. Freeman da astronomik bir ücretle Çin´e gitti. Dejan, Olaseni´ye göre çok daha fazla hücum potansiyelli bir oyuncu ancak Perry Jones, Freeman ve Jones ile çok hücumcu bir takım olduk, daha savaşçı bir savunmacı, ribaund hakimi bir oyuncu gerekiyordu, Olaseni´yi aldık. Karlo ve Dejan´a kapımız her zaman açık, ileride teknik ve idari kadroda dahi değerlendirilebilirler. Bu sene takım kimyasına uygun gördüğümüz Perry Jones da çok büyük bir yetenek. Zamanında Kevin Durant ile kıyaslanan bir oyuncuydu, draftta da yüksek sıradan seçildi ancak şansına Durant´in takımına gitti. Durant´in sakatlığın ardından performans sergileyebildi. İsmini duyunca heyecanlandım, almak için çok çaba sarf ettik. Heyecan verici bir takım olduk, Freeman da gitmeseydi çok daha fazla üst sıralarda olabilirdik."<br>"İLK HEDEF BURSASPOR´U AVRUPA´DA TEMSİL ETMEK"<br>İsim sponsorları Uludağ İçecek´e de teşekkür eden Yücel, "Uludağ İçecek ailesi olan beraberliğimiz sadece Bursaspor için değil Türk basketbolu için de çok önemli. Maddi olarak verdikleri güç çok önemliydi ancak manevi anlamda da her konuda yanımızda olmaları bizim için çok daha önemli. Özellikle Ekim ayındaki anlaşmadan beridir her konuda yanımızda oluyorlar, inşallah uzun süreler beraber oluruz" dedi. Oyunculuğa kıyasla genel menajerliğin daha zor olduğunu belirten Yücel, "Bütün oyuncularla ilgileniyorsunuz. Oyuncuyken, yalnızca kendinizden sorumlusunuz. Oyunculara tavsiyem oynayabildikleri kadar oynasınlar, parkenin diğer tarafını sonra düşünsünler. Çok şükür mutluyum, oyuncuyken hayal ettiğim görevi Bursaspor gibi büyük bir camiada yaptığım için gururlu ve mutluyum. İlk hedefim Bursaspor´u Avrupa kupalarında temsil etmek, ikinci hedefim de Bursaspor ile şampiyonluk yaşamak" diye konuştu.<br>"FENERBAHÇE MAÇINA ÇOK ÜZÜLDÜM"<br>Yücel, sezondaki unutamadığı maçlara ilişkin de "En çok sezonun ilk maçında yendiğimiz TOFAŞ maçını unutamıyorum, ayrıca Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes maçlarında da atmosferimiz çok iyiydi. Özledik, tüyler diken diken maçı izliyorduk. En kısa zamanda o atmosfer ile yeniden buluşmak istiyorum. Deplasmandaki Fenerbahçe maçına ise çok üzüldüm, çok hak etmiştik maçtan iki gün önce Freeman gitmişti, oyuncular müthiş bir karakter ortaya koymuştu. Son bir buçuk dakikadaki hakem hatalarıyla maçı kaybettik, oyuncular adına çok üzüldüm. TOFAŞ´a farklı kaybettiğimiz maç da çok üzücüydü, o maçta hepimizde çok büyük hata vardı. Hiçbir şekilde maçın o kadar farka ulaşmasına izin vermememiz gerekiyordu" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-05-11 12:13:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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