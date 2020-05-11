Gürsu sokakları çınarların mutluluğuyla ısındı

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşların belirli gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilmesiyle, Gürsu’da sokaklar sıcak görüntülere sahne oldu.

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izni verilen saatlerde, Gürsu’nun yeşil alanlarında doğanın tadını çıkardı, dezenfekte edilmiş sokaklarda keyifle yürüyüş yaptılar.

Sokakta çınarlarla sohbet eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çınarlarımızın sokaklarımızdaki varlıklarından aldığımız manevi sıcaklığı özlemişiz. Dezenfekte ettiğimiz sokaklarımızda çınarlarımız keyifle dolaşırken onlarla sohbet etme imkanı bulduk. Çınarlarımızla sohbeti özlemişiz. Büyüklerimizin güneşli havanın tadını çıkarırken mutluluklarını görmek bizleri de mutlu etti. İyi ki varlar, biraz daha sabırla, sağlıkla, rahatça birarada olacağımız günlere yakında kavuşacağız inşallah” dedi.

65 yaş üstü vatandaşların sokaklardaki keyiflerini, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç ile birlikte paylaşan Başkan Işık, temizlik ürünlerinin yer aldığı paketleri de çınarlara hediye etti.

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