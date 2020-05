Türk Kızılay Bursa salgınla mücadele günlerini evlerinde geçiren çocukları unutmadı

Türk Kızılay Bursa Şubesi ekipleri aralıksız sürdürdükleri yardım çalışmalarında çocukları da unutmuyor.

Türk Kızılay Bursa Şube Yöneticileri, gönüllüleri ve çalışanları salgın tehdidinin başlangıcından itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şube Başkanı Davut Gürkan’ın nezaretinde On Bir Ayın Sultanı Ramazan’ın da başlaması ile birlikte çalışmalarını hızlandıran Türk Kızılay Bursa Şube ekipleri, hayırseverlerin destekleri ile şehrin her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşırken bir yandan da her kesimden vatandaşla moral ve mutluluğu paylaşmaya çalışıyor. Çalışmalar kapsamında hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağında, tedbirler gereği günlerdir evlerinde kalan çocuklara hediye edilen oyuncak ayılar, miniklerin yüzlerini güldürdü. Şehrin farklı noktalarındaki çocuklar hediyelerini alırken yüzlerindeki gülümseme görülmeye değerdi.

Salgın tehdidi ile mücadele günlerinde her kesimden insanımızın bu zor günleri mümkün olan en rahat şekilde atlatabilmeleri için çalıştıklarını belirten Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, gerçekleştirdikleri organizasyonla günlerdir evlerinde kalan çocuklarla mutluluğu paylaştıklarını belirtti. Organizasyonlarını gerçekleştirmelerinde destek veren hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür eden Davut Gürkan, bağışçılarının verdikleri desteklerle çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

